馬太鞍溪災後農地復原補助金 首波3623萬元入帳

（中央社記者汪淑芬台北29日電）花蓮馬太鞍溪堰塞湖9月23日溢流，造成農地災損嚴重。農業部今天表示，首波協助農地復原補助金新台幣3623.7萬元撥付入帳。

農業部先前統計，馬太鞍溪堰塞湖災害導致花蓮縣光復鄉、壽豐鄉、萬榮鄉及鳳林鎮等地區農田嚴重埋沒受損，有高達600公頃、600萬立方公尺的農田泥沙量，農業部除了跨部會共同處理，同時也啟動埋沒農地的復原重建補助、專案休耕補貼、低利貸款協助等措施，協助農民度過難關。

農業部發布新聞稿，農地復原補助申請案，依申請日期不同，目前共有6批次清冊，首波撥付第1至第3批次審核通過的面積共計362.37公頃，每公頃發放10萬元補助金，共撥付3623.7萬元。

農業部表示，目前仍持續審理申請案，約80公頃的農地正進行最後的行政確認手續，將秉持「從簡、從速、從寬」原則處理，待資格確認無誤後，將隨即列入下一波撥款名單，確保災民權益。

農業部指出，每公頃10萬元的補助金是為協助地主進行農地清理、土石移除及復原重建，恢復土地的可耕作狀態。除了補助，政府也針對農機損毀、溫網室設施重建、肥料及專案休耕等面向提供實耕者多項專案輔導。（編輯：管中維）1141229