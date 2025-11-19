《馬太鞍溪災後重建特別預算案》初審過 顏寬恒籲勿忽略排水系統工程 5

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

立法院今（19）日召開聯席會議審查《馬太鞍溪災後重建特別預算案》，該預算朝野皆有共識，凍結提案均改為主決議，僅花20分鐘即完成審查，聯席會議初審通過270億元預算並送朝野協商。立委顏寬恒呼籲，中央務必與當地居民討論，優先從最需要改進的地方進行修繕。

顏寬恒指出，馬太鞍溪因為鳳凰颱風，導致堰塞湖在11月11號溪水暴漲、便橋被沖斷，家園尚未完全修復又再度受創，其中最令人痛心的是當地村長早就提醒溪水可能從溪邊堤防破口流進部落，可惜政府並未真正傾聽地方意見。他強調，專業判斷固然重要，但永遠無法比長期生活其中的在地人更了解情況。

顏寬恒要求，中央務必與當地居民討論，優先從最需要改進的地方進行修繕，盡速協助災民家園重建，針對災民損失補助的申請從寬認定，最重要的是勇於任事，不要讓遺憾重複發生。

另外，顏寬恒說，今年7月的強降雨造成台中市烏日地區淹水，在跟台中市政府水利局討論後、透過資料發現，所有抽水站都正常運轉，抽水量也都正常。但他指出，其實不只台中，各縣市抽水站的設置都有一個大問題，就是排水的河川水位已高於地勢，變成水抽了但排不出去，故他也要求經濟部水利署針對國內防洪與排水系統做通盤檢討。

顏寬恒解釋，排水系統可能因為新興開發地區受影響，像新闢的道路、新社區落成等，因為雨水下水道量能不足、覆蓋率偏低，再加極端氣候影響，瞬間雨量容易造成突發性淹水。他說，總質詢時行政院長卓榮泰承諾，會給予地方更多的補助，也希望各部會攜手為全國人民努力。

顏寬恒補充，雨水下水道工程是一種「看不到的建設」，民眾走在路面上，看不到工程的成果，卻要承受施工的不便，政府常忽略這一塊，但這樣的工程是保護人民財產安全的重要建設，政府務必把人民安全放在第一位。

