馬太鞍溪災後重建預算各黨團達共識 韓國瑜：院會三讀後不提出復議

記者詹宜庭／台北報導

韓國瑜主持黨團協商。（圖／翻攝自國會頻道）

立法院長韓國瑜今（26日）主持朝野黨團協商，就「中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」、「中華民國114年度中央政府總預算案附屬單位預算及綜計表營業及非營業部分」案（通案部分），以及研商「公職人員選舉罷免法第五十七條條文修正草案」等案進行朝野黨團協商。經過一個小時協商後，「中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」各黨團達成共識，本案院會完成三讀後，各黨團同意不提出復議，當次會議不處理臨時提案。

行政院會通過「中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」，歲出編列新台幣270億元用於馬太鞍溪及花蓮溪水系系統性治理、馬太鞍溪橋搶修及復建工程、馬太鞍溪堰塞湖監測應變及土砂防治相關工程，以及災民中繼屋等措施；另外有30億元，預留作為後續滾動式處理所需。此案上周初審通過，後續院會三讀前，需交由朝野黨團協商。

韓國瑜今日主持朝野黨團協商，歷經一小時後，各黨團達成共識，韓國瑜宣布：協商通過內容如後附（由財政委員會整理，餘照聯席會議審查結果通過，送各黨團確認後，於11月27日下午3時前送議事處）；本案院會完成三讀後，各黨團同意不提出復議，當次會議不處理臨時提案，本次協商各項提議，均予刊登公報紀錄。

