馬太鞍溪災民北上陳情 卓榮泰：看了不忍盼盡速正常生活

針對馬太鞍溪災民北上陳情，卓榮泰表示，盼他們能盡速恢復正常生活。（圖／林煒凱攝）

今年9月樺加沙颱風造成花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖發生溢流，洪水泥砂淹沒光復鄉市區，釀慘重災，有災民今天（2日）至行政院陳情，對此行政院長卓榮泰表示，花蓮鄉親跋山涉水至台北他看了相當不忍心，目前中央極力照顧災民生活，盼他們能好好恢復正常生活。

卓榮泰今天出席法務部調查局114年「第13波安居緝毒暨重大毒品案件」成果記者會，會前接受媒體提問，針對有花蓮災民北上至行政院陳情，希望中央的分配可以更合理怎麼看？他說，看到花蓮的鄉親長途跋涉到台北他相當不忍。

卓榮泰指出，目前中央極力對花蓮光復鄉馬太鞍溪之後的安全維護，做了更多的必要工作，也積極照顧這些災區居民的生活。

卓榮泰表示，在當地有馬太鞍溪重建復原的協調會報，其中東辦的執行長也在現場，災民的心聲向他們表達，中央也都聽得到，希望災民能夠好好的過正常生活。



