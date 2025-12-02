馬太鞍溪災民政院陳情 卓榮泰：東辦執行長都在現場心聲聽得到

行政院長卓榮泰出席「第13波安居緝毒暨重大毒品案件」成果記者會時受訪。資料照片



花蓮馬太鞍溪災民今(12/2)日到行政院陳情，希望中央的分配、補償可以更合理，行政院長卓榮泰受訪時表示，中央極力在對花蓮光復鄉馬太鞍溪之後的安全回復，做更多的必要工作，也積極會照顧這些災區居民的生活，在當地還有一個馬太鞍溪災區重建復原的協調會報，東辦執行長也在現場，可以現場就向他們表達災民的心聲，都會聽得到。

卓榮泰今日上午出席2025年「第13波安居緝毒暨重大毒品案件」成果記者會，會錢媒體詢問馬太鞍溪災民赴政院陳情，如何看待時他表示，實在很不忍看到花蓮的鄉親長途跋涉到台北來，因為中央是極力在對花蓮光復鄉馬太鞍溪之後的安全回復，做了更多的必要工作，也積極會照顧這些災區居民的生活。

廣告 廣告

他指出，在當地還有一個馬太鞍溪災區重建復原的協調會報，其中，東辦的執行長也在現場，其實可以現場就向他們表達災民的心聲，都會聽得到，希望他們能夠 好好的把生活恢復正常。

更多太報報導

馬太鞍溪橋涵管便道搶通 卓榮泰：人不一定勝天，至少應「順天」

馬太鞍溪災後補助調升 傅崐萁：汽車50萬機車5萬、農產設備8成

馬太鞍溪災後重建預算朝野達共識 韓國瑜：三讀後不提出復議