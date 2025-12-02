馬太鞍溪災民赴政院陳情 卓揆：不忍長途跋涉 盼盡速恢復生活

花蓮馬太鞍溪災民今天(2日)到行政院陳情，希望中央的分配、補償可以更合理。行政院長卓榮泰受訪時表示，他不忍心花蓮鄉親長途跋涉，當地有馬太鞍溪重建復原協調會報，他希望災民可以在現場表達心聲，並強調政府都聽得到。

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流釀成嚴重死傷，立法院會2日三讀通過「中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」，新台幣270億元一毛未刪也未凍結，全數通過，並通過要求行政院長2個月內赴立法院專案報告災後重建等多項附帶決議。不過，由於至今仍有民眾失聯，災民2日赴行政院陳情，希望中央分配更公平，補償也可以更合理。

廣告 廣告

對此，行政院長卓榮泰在「第13波安居緝毒暨重大毒品案件」成果記者會受訪時表示，他很不忍看到花蓮鄉親長途跋涉到台北。他並強調，中央已極力對花蓮光復鄉馬太鞍溪之後的安全維護做了很多必要工作，也積極照顧災區居民的生活。

卓榮泰指出，當地設有馬太鞍溪重建復原協調會報，民眾可以在現場表達心聲，政府也希望儘速恢復當地居民的生活。卓榮泰：『(原音)其中我們東辦的執行長也在現場，其實可以現場表達災民的心聲，我們都會聽得到，我們希望他們能夠好好地把生活恢復正常。』

至於行政院會日前通過新台幣1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案已送立法院審議，但國民黨團主張在賴清德總統承諾到立法院進行國情報告、接受國會詢答前，會給總統府與民進黨中央「緩衝期」，因此揚言會先將這項國防特別預算暫緩列案。對此，卓榮泰僅回應「繼續加油。」(編輯：宋皖媛)