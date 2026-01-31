馬太鞍溪疏濬砂石車出入台九線 揚塵路滑害多名騎士慘摔

馬太鞍溪災後持續疏濬工程，砂石車量頻繁行駛台九線公路，引起交通與環境疑慮。（鳳林鎮公所提供／王志偉花蓮傳真）

馬太鞍溪災後持續進行疏濬工程，因大量載運砂石的重型車輛密集進出，導致工程周邊台九線路段揚塵四起、路面淤泥堆積，引發交通安全疑慮。鳳林鎮公所憂心主要幹道形同「公路殺人場」，已有多名機車騎士因路滑摔倒，險釀死傷。對此水利署第九河川分署與公路局今回應，已要求承攬廠商改善作業方式，並加強相關管理措施。

為加速推動馬太鞍溪疏濬工程，經濟部水利署第九河川分署每天動員來自全台逾百輛砂石車載運砂石。由於多數砂石車停放於鳳林鎮以北的鄉鎮市，其中又以緊鄰光復鄉的鳳林鎮數量最多，對當地交通與環境造成不小壓力。

鳳林鎮長林建平表示，每天超過百輛疏濬砂石車行經台九線鳳林路段，造成沿線揚塵嚴重、路面淤泥堆積。鎮公所多次透過會議、口頭反映，甚至正式行文要求改善，問題卻始終未獲妥善解決，地方民眾怨聲載道。

林建平強調，疏濬工程有助於防災減災固然重要，但人民生命安全更不容忽視。水利署目前規劃於馬太鞍溪堤防北岸徵用約310公頃土地作為砂石堆置區，未來疏濬車輛勢必更加集中行駛於鳳林鎮，呼籲正視地方訴求，提出具體且長效的改善作為，確保行車安全。

水利署第九河川分署副分署長林弘毅表示，早期因施工便道尚未完成，疏濬車輛必須通過，鋼便橋完工後已全面改道，多數疏濬車輛已改行河道及水防道路，屬工區既定動線，僅在工區作業結束時，少數車輛短暫通行公路。

林弘毅指出，已要求承攬廠商於車輛駛離工區前全面進行輪胎清洗，並強制使用洗車台，相關設施目前已完成設置並啟用。車輛停放工區外道路旁，加強閃燈等安全警示。另有關馬太鞍溪堤防北岸作為砂石堆置區，仍屬規劃階段，後續疏濬車輛行駛仍以堤後水防道路為主。

公路局花蓮工務段則表示，除要求疏濬單位嚴格管理砂石車輛，落實灑水，並覆蓋防護網及設置洗車台等措施，以維持道路潔淨、降低揚塵情形，並持續加強台九線疏濬路段的巡查。

