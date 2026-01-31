馬太鞍溪疏濬車揚塵引民怨 施工單位設清洗台改善

（中央社記者張祈花蓮縣31日電）花蓮馬太鞍溪正在進行疏濬工程，鄰近的鳳林鎮居民反映，砂石車往返造成揚塵嚴重，機車容易打滑。水利署表示，已改道運輸、設置清洗台；公路局表示，會加強灑水頻率，清理路面土砂。

鳳林鎮公所表示，配合馬太鞍溪疏濬工程，沿線道路每日往返上百部砂石車載運砂石，離場砂石車沒有確實清理，導致台9線鳳林段及鎮內道路揚塵、淤泥嚴重，已經發生多件機車打滑事件。

鳳林鎮長林建平表示，疏濬減災固然重要，但人民通行安全也不能輕忽，呼籲水利署及公路局單位應盡快改善公路揚塵問題，另外針對疏濬車輛停放道路旁，也應做好警示工作，避免夜間視線昏暗，發生意外。

水利署第九河川分署表示，疏濬前期配合溪底便道，確實有段時間疏濬車輛會行駛台9線上，自元旦馬太鞍溪橋鋼便道通車後，疏濬車輛都改走水防道路及堤頂道路，避開台9線省道。

第九河川分署表示，已搭建車輛清洗台，要求車輛需沖洗後才可離開工區，且大型砂石車輛夜間盡量停放在疏濬工區內，若不得已須停放工區外，也須設置適當警示設施。

公路局東區養護分局表示，已建議施工單位落實灑水、覆蓋防護網及設立清洗站，確保車輛及周邊道路潔淨，因仍有部分砂石車行駛台9線北運至萬里溪橋南端，會加強灑水及清理路面泥沙堆積。

針對台9線疏濬路段路面破損，道路清理、揚塵等問題，公路局表示，已協調各相關機關單位辦理多場次會勘，協議要求改善。（編輯：李亨山）1150131