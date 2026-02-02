馬太鞍溪疏濬 強化車輛管制與道路清潔

針對馬太鞍溪疏濬及堤防興建工程期間，工程車輛進出台九線，部分車輛夾帶泥濘並造成道路揚塵，引發民眾關切一事，經濟部水利署昨（二）日說明，馬太鞍溪相關疏濬及防洪工程，係為提升河道通洪能力、降低淹水風險，確保地方居民生命財產安全，工程推動期間確有大型工程車輛頻繁進出主要道路，對於施工過程中影響道路整潔及行車安全之情形，已要求相關單位全面檢討並立即改善。

針對車輛出入工區時夾帶泥砂問題，已強化車輛出場前清洗作業，要求施工廠商確實落實洗車程序，車體及輪胎未完成清洗者不得駛離工區口，並加強工區出入口保全管理及道路清掃，以降低泥濘外溢及揚塵影響。

另經檢討，鳳林鎮周邊道路往來車輛，除疏濬及復建工程車輛外，尚包含其他如公路局馬太鞍溪清淤、橋樑重建重型工程車輛，以及花蓮縣明利村搶災清淤車輛等等；而針對道路泥濘與揚塵情形，係因台九線灑水及沖洗頻率不足，台九線為公共道路，攸關民眾用路安全，水利署將儘速與公路局、施工廠商、縣政府及地方政府共同研擬有效解決方案，以有效降低揚塵發生。