馬太鞍溪疏濬 風沙飛揚威脅健康

水利署目前正進行馬太鞍溪疏浚與堤防興建工程，不過大量砂石車頻繁進出工區，將泥沙帶上台九線路段，造成沙塵四起，影響當地居民和用路人健康安全問題。稽查發現洗車設施確實未達標準，花蓮環保局已函文要求相關單位限期改善。

行經光復鄉台九線往鋼便橋方向，路面揚起沙塵，整條路灰濛濛一片。

一輛輛砂石車，因為馬太鞍溪疏濬與堤防興建工程，在河床跟防汛道路來回穿梭。

光復鄉大華村長 曾天滄：「車子一過去就灰塵滿天飛，開車也不方便，有時候呼吸，對人體的健康也有影響。」

大車將工區的泥濘帶出，公路總局調派灑水車，但當地居民就實際狀況提出反映。

光復鄉大華村村長 曾天滄：「水車不夠啦，它一天有時候灑兩次，這樣也是不夠。」

光復鄉居民 王先生：「這一條整個都是那個灰塵，當然有灑水車，可是灑水車的量能不夠，它只有，可能一個禮拜才一兩次。」

灑水次數和洗車台設置數量，成為居民環境整潔與用路人安全的關鍵。

水利署第九河川署副分署長 林弘毅：「(砂石車)比方說去加油，或者是說出去採買等等的，那它可能要離場一下，那它離場的時候，它就必須要經過洗車台的一個清洗，然後保持車子的潔淨，跟輪胎的乾淨。」

公路總局花蓮工務段長 陳麗華：「疏濬車輛盡量走河床，好，但是它還是會有載塊石啊，你卡車，如果說你有5、6個地方出來，你只有設一處的洗車台有用嗎。」

花蓮縣環保局稽查發現，疏浚便道出入口的洗車設施未達標準，函文要求發包單位限期改善，以維護周邊環境整潔與行車安全。

