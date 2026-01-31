馬太鞍溪砂石疏濬致台9線蒙塵 公路局將加強清掃灑水

馬太鞍溪鋼便橋元旦完工後，水利署疏濬車輛大多走工區內河床、堤頂道路，但仍有外出加油等需求時，就會要求車輛必須洗車。(記者花孟璟攝)

〔記者花孟璟／花蓮報導〕去年9月、11月馬太鞍溪兩次災害分別在光復、萬榮及鳳林鎮釀災，台9線鳳林長橋至萬榮段屢發生機車騎士滑倒，險遭後車輾斃意外。鳳林鎮長林建平認為，水利署每天上百台疏濬砂石車行經該路段是揚塵的主因。對此公路局強調，將加強淤泥清掃及灑水。

鳳林警分局統計，自去年11月鳳凰颱風災害過後至昨天30日為止，台9線長橋萬榮段共發生14起機車滑倒事故。鳳林鎮長林建平批評「揚塵及淤泥讓公路快要殺人」。他說，每天超過百輛疏濬砂石車行經該路段，離場砂石車沒有洗輪胎造成揚塵問題，灑水後變得又濕又滑，且常有砂石車停在路邊休息，夜間燈光昏暗容易有追撞事故，民眾抱怨連連！

他說，先前在中央、縣府、行政院召開的堰塞湖災害會議，他都反映此問題，甚至行文給水利署第九河川分署、公路局協助清理道路旁淤泥及解決揚塵問題，始終無法處理，請九河分署、公路局務必正視，不要等到有人傷亡來申請國家賠償。

水利署回應，目前疏濬作業的車輛在河道內挖掘土砂後搬運到暫置區堆置，原本疏濬車輛確實會進入台9線，但自從公路局的馬太鞍溪鋼便橋完工，疏濬車輛動線調整為走河床工區及堤頂道路、堤後防汛道路至鳳林暫置場，屬於工區內封閉路線，不會進去台9線。

九河分署表示，因重車砂石車仍有到加油站加油的需求，已要求疏濬廠商加強施工道路灑水作業，出入口放置洗車台，確保離場車輛完成輪胎及車體清洗，降低泥沙外帶問題；如疏濬車輛停放在工區外道路旁，也要求需在車後設置閃燈，加強安全警示。

公路局花蓮工務段指出，疏濬期間有部分砂石車會行駛台9線北運到萬里溪橋南端進入鳳林，因此疏濬作業期間已要求廠商加強馬太鞍溪橋北端至萬里溪橋南端的清掃灑水，也要求水利署確實要求疏濬廠商，離場前務必清洗車輛避免土砂掉落周邊道路。

