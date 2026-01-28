馬太鞍溪釀19死！國民黨花蓮議員赴北檢 告發劉世芳、陳駿季、龔明鑫

記者楊佩琪／台北報導

國民黨花蓮縣議會黨團在立委陳玉珍等人陪同下，赴台北地檢署告發劉世芳、陳駿季和龔明鑫。（圖／翻攝畫面）

花蓮地檢署偵辦馬太鞍溪洪災釀19死5失蹤案，14日搜索光復鄉公所等處，並將光復鄉鄉長林清水聲押禁見獲准，又傳出林清水控訴縣府沒有給予足夠資源、徐榛蔚監督不周。國民黨花蓮縣議會黨團28日赴台北地檢署，告發內政部長劉世芳、農業部部長陳駿季、經濟部部長龔明鑫等人，涉廢弛職務釀災與過失致死等罪，呼籲北檢嚴查。

國民黨花蓮縣議會黨團在立委陳玉珍等人陪同下，28日上午赴北檢告發。陳玉珍表示，執政黨不反省卻找基層開刀，把司法當工具想要對付徐榛蔚，根本就是在做政治鬥爭。

花蓮縣議員吳建志則表示，依法，救災權責在中央，馬太鞍溪也歸中央管，他2025年8月間就提醒過馬太鞍溪的狀況要處理，康芮颱風後的災害整備會議也多次強調馬太鞍開口提的危險，但中央沒有任何動作，長達9年時間也未見中央主動疏濬。另要完成疏散、路線及收容整備計畫，需由中央7部會輔導地方鄉鎮公所，但中央在同年10月18日才完成疏散計畫，災前什麼計畫都沒有。

且中央在災前2天才突然增加撤離人數，由原本的690人暴增到8600人，地方根本無所適從，農業部也未依決議放海嘯警報，才會錯失黃金避難時間。

不僅如此，卓榮泰、陳駿季多次對外宣稱「無立即危險」、「10月底才會溢流」等語，於潰堤時也未施放海嘯警報等訊息，嚴重影響地方與民眾誤判風險。

