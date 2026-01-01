馬太鞍溪鋼便橋今提前通車 速限40公里

▲公路局局長林福山到花蓮光復鄉馬太鞍溪視察鋼便橋通車前的交通安全檢查。圖／交通部公路局提供

[NOWnews今日新聞] 9月樺加沙颱風帶來的強風豪雨，讓花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖壩頂溢流，不只讓鄰近鄉鎮滿佈淤泥，洪水也沖毀台9線232K馬太鞍溪橋。公路局在災後18天內即緊急完成溪床便橋通車，後續升級安全度較高的鋼便橋設計及發包，今（1）日上午正式通車，速限40公里/小時。

公路局先是完成溪床便橋通車，接著辦理安全度較高的鋼便橋設計及發包，自去年10月18日開工迄今，期間經歷鳳凰颱風來襲影響工進，但短短2個半月的時間，提前30天在115年1月1日早上10時正式通車。公路局局長林福山今到場視察鋼便橋通車前的交通安全檢查，上午10時鋼便橋準時通車。

馬太鞍溪鋼便橋維持雙向各1快1慢車道服務用路人，通車後為利馬太鞍溪水流順暢，臨時涵管溪床便道將隨即封閉拆除，改道初期請用路人行經該路段依現場管制人員指示通行，並配合導引標誌、標線、號誌及速限40公里/小時小心行駛。

公路局提醒用路人，請隨時注意各項管制訊息，並請多利用公路局省道即時路況系統（https://168.thb.gov.tw）或下載幸福公路APP，並隨時注意收聽廣播訊息。

林福山感謝施工團隊的辛勞，也特別對花蓮縣警局配合協助交通管制及花蓮縣政府、鳳林鎮公所、光復鄉公所、水利署第九河川分署等公務行政上的鼎力協助致上最高的感謝之意。

