馬太鞍溪鋼便橋完成四成 估明年1月完工 卓榮泰：人不一定勝天要順天

行政院長卓榮泰今天視察花蓮馬太鞍溪橋重建狀況，他指出，馬太鞍溪橋涵管便道今天中午12時順利通車，第二階段鋼便橋工程目前已進行40%，可望明年1月完工，永久橋部分預計明年底單線雙向通車，2027年完成全體工程。卓榮泰表示，「人不一定勝天，但要順天，尋找跟大自然相處共存共處之道」，努力用工程技術克服困難，保障花東民眾能夠平安進出、回家。

行政院長卓榮泰（前左）29日赴花蓮馬太鞍溪橋北端舊橋橋台，視察了解台9線馬太鞍溪橋重建及馬太鞍溪左岸河川堤防搶修搶險情形。（中央社）

行政院長卓榮泰今天下午到馬太鞍溪橋北端舊橋橋台，視察台9線馬太鞍溪橋重建情形，以及馬太鞍溪左岸河川堤防搶修搶險狀況。

廣告 廣告

花蓮馬太鞍溪橋因9月23日堰塞湖災害沖毀，目前正在進行重建工程，分三階段進行，第一階段的涵管便道今天中午12時開通，第二階段鋼便橋預計2026年1月底完工通車，永久性的馬太鞍溪橋重建工程則預計於2026年底完成單向橋梁雙向通車，2027年全面完工。

卓榮泰致詞表示，花東地區鄉鎮都集中在中央山脈與海岸山脈之間的縱谷，所以台9線是物資運送、通勤醫療、農產品運輸及觀光必經之路，保持安全、暢通是中央及地方共同的責任。

卓榮泰說，樺加沙颱風、鳳凰颱風造成涵管便道修了又壞、壞了又再修，面對大自然，除了敬畏之外不能退卻，「人不一定勝天，但至少順天，尋找跟大自然相處共存共處之道，以努力跟毅力，用工程技術，克服困難。」讓花東民眾在更有保障的情況下能夠進出、回家。

他說，鋼便橋工程現在已進行40%左右，希望明年1月順利完工，明年底永久橋可以單線雙向通車，2027年全數完成。交通單位應注意施工過程安全，早一天完成，早一天方便，秉持服務精神。

公路局長林福山透過簡報說明，永久橋的設計會採高架橋方式，加大跨距，增加通洪斷面，橋墩採門型框架式，再包覆鋼板，可耐土石衝撞；由於上游堰塞湖淤積泥沙量相當巨大，橋梁增高5公尺，配合水利署堤頂的高度，若加高也會再調整；永久橋預計下個月初開標，年底發包，要求施工廠商按照原來的進度，明年底單線雙向通車。

行政院長卓榮泰（圖）29日南下花蓮關心馬太鞍溪橋工程進度，他致詞時表示，花東地區鄉鎮都集中在中央山脈跟海岸山脈間的縱谷，台9線是物資運送、通勤醫療、農產品運輸及觀光必經之路，保持路線安全、暢通是中央跟地方共同的責任。（中央社）

卓榮泰表示，永遠記得50萬人次的鏟子超人，以及數十萬筆、近新台幣14億元善款湧進花蓮，這裡每一個堤防、每一座橋梁，每一條道路工程，不僅維護花蓮鄉親生命財產安全，也向所有關心花蓮的全國國人說明，「你們在這裡流下的血汗、辛苦，所資助的各種資源，政府、人民，中央跟地方用更大的力量維護好。」

卓榮泰指出，未來要持續發展觀光，明年中央政府總預算已經把發展觀光列為擴大、推升內需重要一環，要加速太魯閣的重建工程，長春祠重建目前已達相當程度，「我要把長春祠還給太魯閣，把太魯閣還給花蓮，把花蓮還給全世界，這樣的心願一定能夠達到。」