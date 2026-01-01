馬太鞍溪鋼便橋提前完工今通車 永久橋復建動工估年底完成北上線

花蓮馬太鞍溪堰塞湖去年9月23日潰決，巨量土石流瞬間沖毀台9線馬太鞍溪橋，交通部規畫三階段搶修，第二階段鋼便橋今天（1日）上午10時起正式通車，比預期提前一個月。第三階段永久橋梁復建也已於昨天開工，橋面高度將提高9公尺，提升抗災能力，北上線預計最快今年底完工、南下線明年完工。

台9線馬太鞍溪鋼便橋1日上午10時起通車，設有雙向各一快車道及慢車道，速限40公里。（中央社）

馬太鞍溪橋去年9月23日因上游堰塞湖溢流沖毀，公路局災後18天完成溪床便道通車，第二階段鋼便橋10月開工，設有雙向各一快車道及慢車道，原訂農曆年前通車，不過已提早一個月完工，今天正式通車。

公路局長林福山表示，「從沒看過這麼高效率的施工團隊」，該團隊過去曾協助興建南方澳大橋，依專業及經驗精準判斷施工方向，使用水刀震機進行H型鋼樁打設作業，克服影響進度的大粒徑孤石。林福山說，感謝施工團隊及東區養護工程分局夜以繼日趕工，讓鋼便橋提前完工通車，提供更安全穩定的橋梁。

施工廠商順運工程負責人謝金清說，他看到馬太鞍溪堰塞湖潰堤以及交通部規畫便道及便橋工程時，只想著「能幫上什麼忙？」這段路是居民的重要道路，為快速完成任務，只能趕工再趕工。

謝金清表示，花東與西部的地質完全不同，是施工過程中最煎熬的問題。他將西部的螺旋鑽、水刀震機及氣動錘等機具都調來測試，確認水刀震機工法最有效率，磨合一周後進度才比較順利。他補充，水刀工法就是用水一直沖，排除底部石頭，讓鋼樁打設更順利，對機具耗損較小，動用三組機具趕工。

謝金清坦言，施工過程遇到10月新生成的堰塞湖溢流及颱風鳳凰影響工期進度，壓力很大，但想到關乎居民通行需求，就努力趕工，進度若沒達標，就24小時全力施工，一點一點追上進度。他說，感謝公路局及其他施工人員的協力合作，看到鋼便橋提前完工，「是我最驕傲的地方」。

花蓮馬太鞍溪鋼便橋1日通車，施工廠商順運工程負責人謝金清坦言，一度因颱風及堰塞湖溢流影響進度，壓力很大，把西部的機具都調來測試，分三班趕工，總算趕上進度，甚至超前進度。（中央社）

東區養護工程分局簡報提到，鋼便橋長度560公尺，寬12公尺，經費新台幣4.3億元；若遇大雨、豪雨及上游水位上升達管理值，會啟動預警性封閉。

為配合疏濬作業，維持馬太鞍溪水流順暢，林福山說，鋼便橋通車後，會立即進行溪底便道撤除作業，預計一周內完成後，配合經濟部水利署進行清淤、降挖掘工程。

至於第三階段馬太鞍溪橋梁復建，林福山表示，工程昨天開工，採加大跨徑48至85公尺，並抬高9公尺，提升抗災能力，北上線預計今年底完工，雙向通車；南下線明年完工。

林福山表示，馬太鞍溪復建橋由興建淡江大橋的廠商承造，對施工單位有信心，相信一定能如期完工。

曾姓民眾今天到鋼便橋南端確認通車狀況，他表示，自己固定到花蓮市就醫，常需要往返，馬太鞍溪長期淤積嚴重，建議施工單位除了加高橋梁，也可考慮比照台鐵開河底隧道，給居民更穩定的交通道路。