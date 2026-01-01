馬太鞍溪鋼便橋提前完工 元旦上午正式通車

花蓮連接光復鄉及萬榮鄉兩端的台9線232K馬太鞍溪橋，在去（2025）年9月23日遭馬太鞍溪堰塞湖潰壩溪水沖毀，公路局在災後18日內緊急完成溪床便橋，同時也興建安全度較高的鋼便橋，歷時2月半後，比預期提早1個月完工，於今（1）日上午10時正式通車。

馬太鞍溪鋼便橋為雙向各1快1慢車道，通車後為利溪水流順暢，原本的臨時涵管溪床便道將隨即封閉拆除。公路局提醒，改道初期行經該路段依現場管制人員指示通行，並配合導引標誌、標線、號誌及速限40公里小心行駛。

公路局長林福山表示，鋼便橋仍是便橋的一種，雖抗災能力較佳但車道仍較限縮，不及永久橋可以雙向4線道通行；通車後若上游有狀況發生，仍會依照預警機制評估封橋。

至於馬太鞍溪永久橋復建工程，林福山表示，也於去年12月31日開工，由負責興建淡江大橋的公司承造。復建橋梁採加大跨徑48-85公尺並抬高9公尺，以提升抗災能力，因應氣候變遷將提高台9線馬太鞍路段的防災韌性。



