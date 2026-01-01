馬太鞍溪鋼便橋提前通車 廠商坦言壓力很大

（中央社記者張祈花蓮縣1日電）花蓮馬太鞍溪鋼便橋今天通車，施工廠商順運工程負責人謝金清坦言，一度因颱風及堰塞湖溢流影響進度，壓力很大，把西部的機具都調來測試，分3班趕工，能提早完工讓他感到驕傲。

謝金清說，看到馬太鞍溪堰塞湖潰堤消息，以及交通部有規劃便道及便橋工程，只想著「能幫上什麼忙？」這段路是居民重要道路，為快速完成任務，只能趕工再趕工。

公路局評估，馬太鞍溪河床地質為大粒徑卵石含量高的土層，H型鋼樁打設是影響進度的關鍵作業工項。

廣告 廣告

謝金清表示，花東與西部的地質完全不同，是施工過程中最煎熬的問題。他將西部的螺旋鑽、水刀震機及氣動錘等機具都調來測試，確認水刀震機工法最有效率，磨合1週後進度才比較順利。

他說，水刀工法就是用水一直沖，把底部石頭排除，讓鋼樁打設更順利，對機具耗損較小，動用3組機具趕工。

施工過程遇到10月新生成的堰塞湖溢流及颱風鳳凰影響工期，謝金清坦言，進度受影響壓力很大，但想到關乎居民通行需求，就努力趕工；進度若沒達標，就24小時全力施工，一點一點把進度追上。

謝金清說，感謝公路局及其他施工人員的協力合作，看到鋼便橋提前完工，「是我最驕傲的地方」。（編輯：黃世雅）1150101