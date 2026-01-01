馬太鞍溪鋼便橋提前1個月通車 永久橋動工復建

（中央社記者張祈花蓮縣1日電）台9線馬太鞍溪橋因堰塞湖溢流沖毀，交通部公路局第2階段鋼便橋今天上午10時起通車，比預期提前1個月；永久橋復建也動工，橋面高度將提高9公尺，最快今年底先完工北上線。

馬太鞍溪橋去年9月23日因上游堰塞湖溢流沖毀，公路局災後18天完成溪床便道通車，10月第2階段鋼便橋開工，設有雙向各1快車道及慢車道，原訂農曆年前通車，提早1個月於今天正式通車。

公路局長林福山說，「從沒看過這麼高效率的施工團隊」，施工團隊過去曾協助南方澳大橋興建，依專業及經驗精準判斷施工方向，使用水刀震機進行H型鋼樁打設作業，克服河床影響進度的大粒徑孤石。

林福山感謝施工團隊及東區養護工程分局夜以繼日趕工，讓鋼便橋能提前完工通車，提供更安全穩定的橋梁。

東區養護工程分局簡報提到，鋼便橋長度560公尺，橋寬12公尺，經費新台幣4.3億元；若遇大雨、豪雨及上游水位上升達管理值，會啟動預警性封閉。

為配合疏濬作業，維持馬太鞍溪水流順暢，林福山說，鋼便橋通車後，會立即進行溪底便道撤除作業，預計1週內完成後，配合經濟部水利署進行清淤、降挖掘工程。

至於未來第3階段馬太鞍溪橋梁復建，林福山表示，工程昨天開工，採加大跨徑48至85公尺並抬高9公尺，提升抗災能力，北上線預計今年底完工，雙向通車；南下線明年完工。

林福山表示，馬太鞍溪復建橋由興建淡江大橋的廠商承造，對施工單位有信心，相信一定能如期完工。

曾姓民眾到鋼便橋南端確認通車狀況，他說，固定到花蓮市就醫，常需要往返，馬太鞍溪長期淤積嚴重，建議施工單位除了把橋加高，也考慮比照台鐵開河底隧道，給居民更穩定的交通道路。（編輯：管中維）1150101