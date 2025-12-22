馬太鞍溪鋼便橋搶修超進度 陳世凱：提前於115年元旦通車
花蓮馬太鞍溪堰塞湖9月23日潰決，巨量土石流瞬間沖毀台9線馬太鞍溪橋，災後重建全速展開，交通部規畫3階段搶修，原本預訂要3個月時間完成鋼便橋，交通部長陳世凱今天在光復鄉宣布，鋼便橋提前於115年元旦通車。
陳世凱接受媒體聯訪表示，總統賴清德、行政院長卓榮泰交代，要趕快把鋼便橋做好，原本預定是3個多月的時間，現在花2個半月左右的時間就能夠完成。因此在明年1月1日就能夠通車，非常感謝施工團隊的努力。
陳世凱說，施工單位全力趕工，24小時3班制，期間還遭遇堰塞湖溢流狀況，有10天無法施工，不過施工團隊還是加緊趕工；陳世凱並以鞠躬向施工團隊道謝。
交通部公路局東區養護工程分局長林文雄今天在簡報中說明，鋼便橋原本工期是4個月、預計115年1月底完成，現在進度大幅超前，目前主要工項都已經完成，剩下最後的路面工程，及照明、標誌、護欄等施工，預計本月底整個工程完成。
林文雄說，工程關鍵就是河床的施工，是最困難、最大變數，引用3種輔助工法，包括螺旋鑽、水刀震機、氣動錘，大幅降低河床困難地質的施工風險。此外，加倍人力、每日延長工時，讓進度超前。
鋼便橋通行的車種不限制，車速限制30公里，橋長560公尺，橋寬12公尺，經費新台幣4.3億元，於114年10月18日開工。
第一階段的溪底便橋，於10月10日通車（11月10日鳳凰颱風外圍環流影響， 便道遭局部損毀，11月15日溪水稍退即進場搶修，水路改道遭沖毀4次，已增設24公尺鋼橋，於11月29日中午搶通）。鋼便橋為第二階段。
公路局說明，第三階段為馬太鞍溪橋原地重建，預計115年底完成單向橋梁雙向通車，116年全部橋梁完工通車。將採200年洪水位設計，高架鋼橋採加大跨徑（48公尺至85公尺），弧形加高。河道內落墩數由原本11墩減少至6墩，抵抗土石泥流產生上揚力，增加抗拉拔裝置，框架式橋墩包覆鋼鈑，增加抵抗巨石衝撞能力，因應未來堤防加高，後續有再調整加高橋墩。
