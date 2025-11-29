馬太鞍溪鋼便橋明年1月完工 卓榮泰：人不一定勝天要順天

台9線馬太鞍溪橋臨時便道今日中午12時恢復通行，行政院長卓榮泰親赴現場視察，了解鋼便橋施工進度及永久橋復建規劃。該便道因9月底樺加沙颱風引發堰塞湖潰流導致橋梁沖斷，公路局完成溪底臨時便道後，又於本月10日遭鳳凰颱風豪雨再度沖毀，工程團隊日夜搶修、克服河床淤高與湍急水流，終於如期搶通這條東部交通命脈。卓榮泰致詞時提到，「人不一定勝天，但要順天，尋找跟大自然相處共存共處之道」。

行政院長卓榮泰今日到花蓮光復鄉視察馬太鞍溪鋼便橋。（圖／政院官網）

卓榮泰致詞時表示，今日對他而言有兩件極為重要的事情。第一件是我國自製衛星「齊柏林」完成任務，通過台灣上空，象徵政府推動多年的太空發展工程再度取得關鍵進展；另一件則是外界高度關注的花蓮涵管便道搶通工程。他指出，涵管便道位於中央山脈與海岸山脈之間，台9線承擔花蓮地區物資運輸、醫療後送、通勤往返、農產品外運及觀光交通等多重功能，是當地居民與遊客的重要生命線。

廣告 廣告

現場人員說明施工進度。（圖／政院官網）

卓榮泰強調,花蓮經歷兩次颱風與豪雨侵襲，工程團隊依舊能在艱困環境下如期搶通，這是所有人的辛苦成果。談到災害治理，他表示「人不一定能勝天，但要能順天」，面對大自然的巨大力量，除了懷抱敬畏，更要以科技、專業與工程能力尋求與自然共存的方法。

關於後續工程進度，卓榮泰說明，涵管便道今日通車後，鋼便橋工程進度已搭建中，工程超過40％，預計明年1月可提供更安全的替代道路；永久橋明年底具備單線雙向通車能力，2027年應該全面完工，屆時花蓮交通將恢復穩定。

馬太鞍溪鋼便橋預計明年1月完工。（圖／政院官網）

卓榮泰還提到，今日到光復與當初堰塞湖潰堤災情景況已完全不同，當時50萬人次湧入花蓮，以及全國數十萬筆善款、近14億元善款，顯示全民對花蓮深厚的關心。他說，中央與地方共同推動的每一座堤防、橋梁工程、每一段道路，背後都承載著民眾的情感與期待，政府必須以最大的責任與力度守護花蓮。

馬太鞍溪永久橋預計在2027年完成。（圖／政院官網）

公路局指出，台9線馬太鞍溪橋臨時便道採過水道路設計，便道布設高程除銜接堤頂段外，儘量貼近現地河床高程布設，約60％低於既有河床面，並依既有水路設置三道涵管水道，配合降挖涵管段之上下游河床，增加水道深度，以降低便道及涵管高程避免造成阻水，周邊河川局也正持續清淤中。

延伸閱讀

藍稱1.25兆軍購在玩火！卓榮泰喊看清事實 吳子嘉嗆：講什麼X話

卓榮泰：台美關稅談判「台灣模式有別各國、優於他國」

最快2027重啟核三？卓榮泰：要在安全無虞的狀況下