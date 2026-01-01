馬太鞍溪鋼便橋通車 往來光復恢復安全便利

2026年元旦，花蓮傳來兩個好消息。去年9月因堰塞湖潰流被沖斷的台9線馬太鞍溪橋，公路局日夜搶修，鋼便橋提前在今天通車，原橋復建工程也已經啟動，北上線預計今年底完成，南下線明年接續，臨時便道將在一周之內拆除。另一方面，馬太鞍溪上游堰塞湖溢流造成光復鄉洪災，農業部林業及自然保育署團隊，已進駐壩頂，展開溢流口整流與壩體降挖工程，引導湖水安全排出，降低後續災害風險。

基本工資長照補助友善育兒重機騎士豎起大拇指，開心地向北上車輛比個讚，元旦上午十點，馬太鞍溪鋼便橋順利通車。公路局長特別向辛苦的工程人員揮手致意，因為他們日夜不休的努力，才能讓鋼便橋提早完工。交通部公路局長 林福山：「(永久橋)在明年底，會先完成北上線，單線雙向通車，116年底會完成雙向完工通車。」

馬太鞍溪鋼便橋，總經費4.3億元，全長約560公尺、寬12公尺，採單線雙向車道配置，兩側設有機慢車道，為了安全，速限只有40公里，提醒用路人特別注意。再來看馬太鞍溪的上游，重機具在湍急的河水中奮勇前進，這裡是堰塞湖的溢流口，工程團隊從去年12月3號進行前置作業，26號展開推進，花了兩天時間，終於抵達壩頂。林保署花蓮分署長 黃群策：「在壩頂已經建立一個，安全的作業平台，我們希望說能夠，在那邊溢流口能夠降挖，讓原本現在還有大概，28到30萬噸的水量，堰塞湖能夠回歸原來的河道。」

花蓮災區重建，又往前邁了一步，鄉親們對新年新氣象，懷抱期待。

