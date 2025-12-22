馬太鞍溪鋼便橋 交長宣布提前1個月 於明年元旦通車

交通部長陳世凱今天(22日)再度前往花蓮光復鄉視察位於台9線上的馬太鞍溪鋼便橋施工進度，同時宣布原訂明年1月底通車的鋼便橋可望於明年元旦提前通行。

今年9月23日樺加沙颱風來襲時，馬太鞍溪橋遭到馬太鞍溪上游堰塞湖壩體潰決沖毀，導致花東縱谷最重要的交通命脈中斷。公路局原訂分3階段完成短、中、長期復原工程，其中，原訂1個月內完成的涵管便道已提前2週於雙十國慶日完成，提供一般民眾的小車通行。

鋼便橋原本預計於明年1月底農曆春節前完成，結果在公路局東區養護工程分局、花蓮工務段與施工廠商全力趕工下，交通部長陳世凱宣布將提前1個月通車，明年元旦起便可提供所有大、小車輛通行，大幅提升用路人的安全與便利。

至於永久性橋梁重建方案，則預計明年底先完成南下線供雙向通行，目標2027年完成雙向通車。(編輯：沈鎮江)