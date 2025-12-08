馬太鞍溪鋼便橋 可望在一月底前開放通行

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，導致台9線、馬太鞍溪橋被沖毀，連後續搭了溪底臨時便道，又在日前暴雨中整個毀損，因此公路局採取搭建鋼構便橋。當前的工程進度完成48.5%，預計明年1月底前，可以順利搶通。

就算天空下著大雨，施工機具依舊不停歇，花蓮光復鄉馬太鞍溪鋼便橋工程，持續趕工，不過這場雨，也讓鄉親相當擔憂。光復鄉親 鄭女士：「因為現在如果再下雨，那個便橋 如果水一大 可能就(有風險)。」

受到鳳凰颱風和堰塞湖溢流影響，河床抬高、水位上漲，不僅馬太鞍溪便橋遭到沖毀，連鋼便橋的施工也一度停擺，長達八天。復工之後，公路局協調廠商，不分日夜加緊施工。鋼便橋工程監工 陳先生：「目前的話 我們是從南側跟北側，兩邊持續趕工 讓兩邊能夠做銜接，然後時間上也會慢慢縮短，進度上維持超前，希望能在一月底前，能夠完成整座橋的通車，讓大家有一個可以更安全的，過年回家的路。」

馬太鞍溪鋼便橋工程，已完成立柱53.5墩，河床上只剩下高灘地上的1.5墩未打設，這座鋼便橋規劃了南北向四線道，目前施工進度超前大約百分之7，可望在一月底前開放通行。光復鄉親 鄭女士：「鋼橋應該是比便道好，最起碼是不會怕水 這樣一直沖，鋼橋是比較高，希望是最安全 對不對，但是因為暫時你沒有辦法說，一下子就做到原本那個橋 需要很久，你看我們做一座橋可能要兩三年，暫時性 我們都方便，不然我們走193(縣道) 那個交通，路又窄 交通什麼都不方便。」

光復鄉親 張太太：「你在河底(便道)跟上面(鋼橋)，當然是上面比較安全 對不對，這樣比較好一點 才不會淹，(對你行車的話) 更安全。」

一條穩定、能安心通行的路，是鄉親此刻最大的盼望，隨著工程超前，安全返家的距離，也一步步拉近。

