馬太鞍溪鋼便橋 提前1個月通車

台九線馬太鞍溪鋼便橋一日上午十時起通車，設有雙向各一快車道及慢車道，速限四十公里。（中央社）

本報綜合報導

台九線馬太鞍溪橋去年九月因堰塞湖溢流沖毀，交通部公路局第二階段鋼便橋昨（一）日上午十時起通車，比預期提前一個月；永久橋復建也動工，橋面高度將提高九公尺，最快今年底先完工北上線。

馬太鞍溪橋去年九月二十三日因上游堰塞湖溢流沖毀，公路局災後十八天完成溪床便道通車，十月第二階段鋼便橋開工，設有雙向各一快車道及慢車道。

公路局長林福山說，「從沒看過這麼高效率的施工團隊」，施工團隊過去曾協助南方澳大橋興建，依專業及經驗精準判斷施工方向，使用水刀震機進行Ｈ型鋼樁打設作業，克服河床影響進度的大粒徑孤石，感謝施工團隊及東區養護工程分局夜以繼日趕工，讓鋼便橋能提前完工通車。

東區養護工程分局提到，鋼便橋長度五百六十公尺，橋寬十二公尺，經費新台幣四點三億元；若遇大雨、豪雨及上游水位上升達管理值，會啟動預警性封閉。

為配合疏濬作業，維持馬太鞍溪水流順暢，林福山說，鋼便橋通車後，會立即進行溪底便道撤除作業，預計一週內完成後，配合經濟部水利署進行清淤、降挖掘工程。

至於未來第三階段馬太鞍溪橋梁復建，林福山表示，工程前天開工，採加大跨徑四十八至八十五公尺並抬高九公尺，提升抗災能力，北上線預計今年底完工，雙向通車；南下線明年完工。