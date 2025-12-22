馬太鞍溪鋼構便橋提前1個月完工 陳世凱宣布元旦通車

花蓮馬太鞍溪堰塞湖9月23日溢流潰壩，馬太鞍溪橋遭洪水沖毀。交通部長陳世凱今天前往視察馬太鞍溪鋼構便橋，表示鋼便橋原先要花3個多月工期，施工團隊全力趕工縮短到2個半月，在明年1月1日開放通車，由於鋼便橋強固，通行車種未限制，車速限制在30公里。

陳世凱說，施工團隊不眠不休、日夜趕工，他們一天分三班24小時趕工，希望鋼便橋可以完成，賴清德總統與行政院長卓榮泰也交代，要趕快把這個鋼鞭橋做好。原本預定3個多月的時間完工，現在大概花了2個半月左右的時間鋼便橋就能夠完成，正式宣布明年1月1日，也就是大概在兩周後鋼便橋就能通車。

陳世凱感謝施工團隊的努力，他說，過去在涵管便道上，要求在1個月內完成，團隊也是日夜趕工，3周後在10月10日就完成涵管便道；鋼便橋原本設定在1月底完工，現在順利在1月1日讓所有的鄉親透過鋼便橋通行，不管是花蓮與台東的鄉親，或是各地要來遊玩的旅客，台9線會因此更加順暢，也相信對於光復的鄉親來講也是好消息。

陳世凱指出，鋼便橋的強固性非常強，通行的車種不會有限制，車速限制在時速30公里，希望說大家安全通行。至於復建永久橋，希望明年完成單線雙向通車，那在2027年底完成雙線車道。

公路局東區養護工程分局分局長林文雄說明提前完工關鍵，他表示，依經驗及既有地質資料預判，河床地質為大粒徑卵石含量高土層，H型鋼椿打設為影響進度的關鍵作業工項。開工後一次動員3種輔助工法機具螺旋鑽、水刀震機、氣動錘至現地試用，確認以水刀震機工法功率最佳，打設過程為預防遭遇嚴重影響進度的大粒徑孤石，現地備有1組氣動錘設備全時待命，必要時可立即進場施工，大幅降低河床困難地質施工風險。

林文雄指出，施工動員3組水刀震機全力做H型鋼椿打設作業，大幅提升施工效率，為了能同時趕上鋼椿打設進度後續鋼橋橫梁、縱梁、覆工板、欄杆安裝作業，增加一倍人力加快安裝速度；合宜安排施工方式，多項作業可同時進行，混凝土灌注採於橋下便道，以混凝土泵送車由橋下壓送至橋面澆置，以減少橋面與點焊鋼絲網、模板施工干擾，並採早強混凝土施作，以利AC鋪築可提前進場施工。

