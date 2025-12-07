馬太鞍溪頭頂懸著2億方土石！未來10年恐隨時衝下 林保署曝解方

馬太鞍溪上游2億方土石成未來十年隱憂，林保署出動機具與無人機撒種護土。 圖：林保署／提供

[Newtalk新聞] 馬太鞍溪堰塞湖危機雖暫時解除，但上游堆積高達 2 億方土石，成為當地未來 10 年最大夢魘。林業及自然保育署花蓮分署示警，一旦遭遇颱風豪雨，鬆軟土砂恐遭沖刷並墊高河床，嚴重威脅下游安全；為此，林業及自然保育署花蓮分署除調派機具進駐，更將出動無人機撒播原生植物種子，力拚減緩表土流失。

針對這顆上游的不定時炸彈，林保署花蓮分署已擬定戰略。短期將利用非汛期沿溪床開闢便道，將重機具送入山區待命，並預計年底前完成不穩定邊坡的草籽撒播。中長期則計畫在下游河谷設置臨時攔砂壩與攔石網，阻擋土石瞬間暴衝；水利署也同步展開堤防加高補強與深槽疏濬工程，全面提升河川通水能力。

除了硬體工程，生態復育更是關鍵。花蓮分署長黃群策強調，崩塌地復育急需大量種子，與其外購，不如利用在地光復鄉居民熟悉環境的優勢，採集適應力強的原生植物當種源，穩定性更高。分署日前特別舉辦採種實務課程，與居民合作建立種源供應鏈，後續將透過無人機將這些「綠色希望」精準撒向崩塌區。

這種「崩塌區噴灑原生種子」的治崩手法有跡可循。去年 4 月 3 日強震重創花蓮，太魯閣國家公園植被隨土石剝落，太管處當時便聯手專家與志工，將原生種子製成種子球噴撒於中橫公路邊坡。歷經一年多休養，光禿邊坡已冒出綠芽，證明原生植物能捷足先登，有效協助大地療傷。

