馬太鞍溪"北岸破口"成水災禍首 水利署:將評估蓋堤防

生活中心／葉為襄、郭文海、趙永博、SNG 花蓮報導

花蓮縣明利村淹水災情不斷，其中馬太鞍溪大水從破口流進來，引來民怨，因當地人過去曾不斷提醒破口風險，村長也痛批人為疏失，水利署長林元鵬今天再度與花蓮縣長徐榛蔚前往視察，強調汛期結束後將評估建構堤防。

監視器拍下滾滾泥流，灌進明利村民宅，村民束手無策，只能眼睜睜看家園被破壞。部落青年分三個點輪值守夜，隨時監看水位保持警覺，他們想問，為何沒做好事先預防？當地居民：「這個不是天災，很多這些問題要跟我們，說清楚講明白。」透過空拍畫面，清楚看到，位在馬太鞍溪左岸這處破口，就是洪水灌進去的地方，會造成這原因，是因為9月23號堰塞湖溢流，泥沙灌入南岸光復鄉造成當地地勢增高，這回11月10號溪水暴漲，沖垮馬太鞍溪便道，滾滾泥水順勢往河岸北端的低處流，沿著產業道路，一路流進聚落，造成明利村的慘狀，前一天即使水利署長已經當面道歉，村長想起來，依舊有氣。

馬太鞍溪大水從破口流進來，引來民怨。（圖／民視新聞）花蓮萬榮鄉明利村長林萬成：「應變中心開會的時候，我都一直在提（破口）這個事情，你們在講一些道理，一直在講一些專業，你們的專業就是在，危害我們老百姓嘛。」民視記者葉為襄：「民視新聞下午再度來到了，花蓮馬太鞍溪溢流的下游處，而水利署現在也緊急調來委外廠商，把大型沙包防堵在下游處。」重機具趕緊開挖加強疏濬，以免下次洪峰來臨，又威脅到居民安全，現場工程一度遇到水勢暴漲，人員趕緊後撤的情形，村長陪同花蓮縣長徐榛蔚與水利署長林元鵬，一同到溢流破口視察，要找出防堵辦法。

馬太鞍溪「破口釀禍」 水利署視察喊話：將評估蓋堤防

馬太鞍溪大水從破口流進來，引來民怨。（圖／民視新聞）水利署長林元鵬：「（大水）進來那個入口，是本來堤防最末端的位置，地形地貌已經改變了，原來那邊是一個高地，現在已經沖毀掉了，所以變成說將來可能，就要評估要來建構堤防，這個汛期結束以後，會趕快來進行。」花蓮縣長徐榛蔚：「堅固的永久堤，這才是非常非常重要，我想這要中央地方大家一起合作。」喊話需要永久堤防，徐榛蔚再提中央，卻沒有提縣府會拿出甚麼方法，明利村災後重建路，才正要開始。

