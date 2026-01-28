馬太鞍溪19死 藍營告發3部長

馬太鞍溪堰塞湖溢流造成十九死、五失聯。花蓮縣四議員二十八日偕國民黨立委陳玉珍（左二）、翁曉玲（左）等人至北檢，告發三部長涉廢弛職務等罪。（中央社）

記者孫曜樟∕台北報導

針對去年九月發生的花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰堤，造成十九人死亡、五人失聯的重大慘劇，花蓮縣議會國民黨團二十八日上午由縣議員吳建志會同多位國民黨籍立委前往台北地檢署，按鈴告發內政部長劉世芳、農業部長陳駿季及經濟部長龔明鑫涉犯《刑法》廢弛職務釀成災害、過失致死等罪。

農業部與消防署隨即做出回應，強調權責分工明確，尊重司法調查。

回顧這起不幸事件，發生於一一四年九月二十三日，馬太鞍溪上游堰塞湖突然溢流潰堤，洪水重創下游聚落。國民黨花蓮縣議員吳建志、吳東昇、林玉芬、林正福昨在立委陳玉珍、翁曉玲、林倩綺及北市議員楊植斗陪同下，大動作採取法律行動。

吳建志指出，依據《災害防救法》及農業部相關防災作業規定，馬太鞍溪屬於中央管河川，且土石流與大規模崩塌的疏散避難規劃，應由「中央七部會」共同輔導地方執行。但中央政府遲至災後近一個月的十月十八日才完成疏散計畫，行政效率明顯低落。

吳建志進一步指控，中央在災前的撤離人數評估上出現劇烈變動，短短一天內從六百九十人暴增至八千六百人，數據混亂令地方政府無所適從。此外，針對康芮颱風後造成的堤防缺口，經濟部雖多次召開整備會議，卻被指控對兩處開口堤防的風險視而不見，未進行實質補強。更嚴重的是，行政院長卓榮泰與農業部長陳駿季在災前曾對外宣稱「無立即危險」，甚至預估「十月底才會溢流」，導致防災單位未及時發布類似海嘯警報的緊急訊息，嚴重誤導地方與民眾判斷，最終釀成無法挽回的悲劇。

另，值得關注的是，這起洪災的司法究責行動非僅針對中央。花蓮地檢署早已展開偵辦，並在一月十四日搜索光復鄉公所，向法院聲請羈押光復鄉長林清水獲准。另一方面，罹難者家屬也已另行委託律師團提告，要求追究花蓮縣長徐榛蔚及相關公務員的違法失職責任。