馬太鞍溪32萬噸新堰塞湖提前溢流 花蓮縣府宣布「3地區」明停班停課
林業及自然保育署花蓮分署今天清晨空拍發現，花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流口下方300米處有1個新的小型堰塞湖，且今天下午1時30分因壩體不穩提前溢流，由於山區午後天候不佳，無法評估堰塞湖現況，縣府考量民眾安全，宣布光復鄉全鄉、萬榮鄉明利村、鳳林鎮長橋里明天停班、停課。
花蓮分署今天清晨透過無人機空拍發現馬太鞍溪堰塞湖溢流口下方300公尺處新增1個小型的堰塞湖，研判是凌晨2時53分右岸邊坡土石滑動阻塞河道造成，且據今天上午7時監測資料，新堰塞湖水位高程990公尺，蓄水量32萬噸，粗估每小時入流量8萬噸。
花蓮分署預估新堰塞湖滿水位高程1000公尺、蓄水面積7.6公頃、蓄水量100萬噸，研判今天下午4時可能蓄滿溢流，因後續降雨增加、壩體不穩定等因素，提早在下午1時30分開始溢流，首波洪峰也在10分鐘後抵達下游溪床。
縣府表示，經今天傍晚6時與花蓮分署確認，下午因天候因素無法針對堰塞湖現況進行安全性評估，需改在明天早上視天氣狀況評估，且新形成的堰塞湖持續溢流仍有風險，考量堰塞湖安全性尚無法確認狀態，為確保居民安全，明天光復鄉全鄉、萬榮鄉明利村、鳳林鎮長橋里明天停班、停課。
