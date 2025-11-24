馬太鞍災後已2個月 市區仍有民眾排隊領餐

災後2個月後的光復鄉，居民從零開始的生活並不容易，市區還是常見到大排長龍的民眾在領餐，到了傍晚街上幾乎沒有店家開門做生意。

光復鄉民表示，「蕭條，只要大概6點、7點，光復鄉全部又回歸到好像我小時候一樣，有一陣子也是這樣黑黑暗暗的，路上都沒有人。」

鄉民強調，百業蕭條是光復災情的延續，因此希望明（2026）年中央給花蓮縣府的148億統籌分配稅款，能提撥部分經費成立鄉內的發展基金。

光復鄉居民蘇建昌認為，「光復鄉的產業發展基金提撥那個（縣預算）140幾億，提撥20％到25%，我們商家是不是有更多的利益來去幫助，才是在我們重建我們家園跟產業。」

此外，針對立法院日前初審通過的馬太鞍堰塞湖災後重建特別預算案，270億的經費該如何使用？因包括周遭河川都要疏濬，還有500多公頃的農田遭淹沒，仍待整理。

光復鄉長林清水說明，「第1個就是安全最重要，整個堰塞湖如果沒有解決，整個馬太鞍溪疏濬沒做好，光復鄉永遠是在一個很不安定的心理狀況下；第2個就是希望我們光復經濟活絡，希望政府來重視。」

至於堰塞湖對光復鄉所造成的災情，鄉民也建議公所及鄉代會組成國賠專案小組，對相關行政部門是否有疏失提起告訴。

