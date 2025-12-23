馬太鞍災後復原 政院：第一波中繼屋明年1月可入住

行政院今（12/23）日於花蓮縣光復國小辦理「馬太鞍堰塞湖災後復原說明會」，由行政院政務委員陳金德主持。行政院提供



行政院今（12/23）日於花蓮縣光復國小辦理「馬太鞍堰塞湖災後復原說明會」，由行政院政務委員陳金德主持，現場約有超過400人參與，現場宣佈第一波中繼屋裝修及興建工程預計於今（2025）年底完成，將優先提供41戶重災戶使用，並於明（2026）年1月起陸續入住。

針對民眾關心的家園復原慰助金尚有未發放情形，內政部說明，考量光復鄉常見「前店後家」的生活型態，為落實院長指示「從優（寬）、從速、從簡」原則，只要由村里長出具居住事實證明，並由受領人附具切結書承擔法律責任，即可認定為核撥對象，目前相關作業已持續辦理中。

至於中繼安置部分，第一波中繼屋裝修及興建工程預計於今年底完成，將優先提供41戶重災戶使用，並於明年1月起陸續入住，協助災民安心過年；同時也將持續彙整部落意見，研議推動第二波中繼屋興建。

在防洪安全方面，農業部指出，堰塞湖已加設多項監測設備，能即時掌握風險並提前通報；經濟部則持續辦理河道疏濬作業，預定於明年底前完成超過600萬立方公尺的土砂疏濬及堤防復建，後續將接續推動高規格堤防及第二道堤防工程，以全面提升河川防洪能力。

交通部表示，馬太鞍溪橋鋼便橋預計於明年1月1日完成，永久橋梁則規劃於明年底完成北上橋梁並開放雙向通行，南下橋梁於116年底完工；在環境復原部分，內政部已核定花蓮縣政府提報的雨水下水道清淤、排水明渠及閘門興建等工程，並同步啟動污水下水道系統及水資源處理中心的設置規劃。

農業復建方面，農業部已針對可復耕農地辦理土質改良輔導及農機具補助，協助農業生產逐步恢復；對於遭土石淹沒達50公分以上的農田，已研擬徵收作為防災造林、滯洪池或紀念園區等用途，目前正同步調查民眾意願，並啟動異地復耕媒合機制，以保障農民權益。

陳金德表示，中央災害應變中心前進協調所階段性任務完成後，行政院隨即成立「馬太鞍溪堰塞湖災後復原重建中央協調會報」，下設九大功能分組，全面涵蓋工程、民生與產業復甦需求，由工程會擔任主要幕僚單位，並已於光復車站旁設立駐地工作站，負責前線協調、進度列管及民眾諮詢回應，確保資訊透明、溝通順暢。

民眾於說明會中提出許多訴求與建議，包含商家補償方案、非自然人生財機具補償、光復鄉臨時掩埋場設置、土地徵收與徵用、中繼屋申請資格及空間設備不足等問題。陳金德也責成相關部會研議配套措施，個案問題則請工程會錄辦，並納入部會復原重建參考。

除中央協調會報三位副執行秘書行政院顧問李孟諺、東部聯合服務中心執行長洪宗楷、工程會副主委李怡德到場外，另有各部會代表與立委傅崐萁、鄭天財等人到場，說明會現場約有超過400位民眾、部落代表及地方民意代表到場參與。

