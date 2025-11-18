政治中心／綜合報導

行政院長卓榮泰，今（18號）赴立院針對"花蓮馬太鞍溪堰塞湖，災後重建特別預算案"報告，盼朝野立委支持加速重建工作，但傅崐萁質詢又槓卓院長，不但重申應該用"爆破"方式引流，又揶揄卓內閣在就有風有雨，氣得卓榮泰當場回嗆，別亂戴帽子。

行政院長卓榮泰vs.國民黨團總召傅崐萁：「現在就是卓內閣的政府之下，人民要永遠的有風有雨，不要亂戴帽子啦。」

立法院國民黨團總召傅崐萁，針對馬太鞍溪堰塞湖災後"重建特別預算"質詢，一開口，又槓行政院長卓榮泰。

馬太鞍災後條例報告槓卓 傅崐萁、鄭天財又想爆破堰塞湖

馬太鞍堰塞湖的淤泥。（圖／資料照）





行政院長卓榮泰vs.國民黨團總召傅崐萁：「去把它炸掉這都不可行，不可炸的原因是什麼，不只我認為，你有沒有請世界各國的專家，來處理堰塞湖後續的問題有沒有，國內的專家已經告訴我們，國內的專家就告訴你不行嘛，你要相信啊沒有辦法嘛，我們相信的結果委員，應該要召開國際會議，日本的專家已經送來水位監測儀，他認為現在加強監測，是現在最必須要做的，全世界現在只有日本這個國家，沒有其他國家專家是嗎，委員我說一你就說二，我說二你要說三，這種質詢毫無道理。」

當初內政部就找水利專家李鴻源，他一再告誡堰塞湖"不能炸"，但顯然傅崐萁沒聽進去，把質詢當個人舞台秀，網友看了直呼，傅總召是來找碴嗎，但不只傅崐萁，鄭天財也拿"炸"堰塞湖議題、冷飯熱炒。

行政院長卓榮泰vs.立委（國）鄭天財：「從小聽我們的長輩說，北迴鐵路的隧道16個隧道，都是榮民跟原住民去挖的，都是人工他們都是用小爆破，小爆破小爆破小爆破，透過直升機把這些挖土機，先解體再組裝，上去之後再組裝，當然上面也要做一些工寮，剛剛你說空勤總隊去有人下去，他們連站都站不住啊。」

馬太鞍災後條例報告槓卓 傅崐萁、鄭天財又想爆破堰塞湖

傅崐萁質詢卓榮泰，火力全開。（圖／民視新聞）

先前空勤總部就公布過畫面，連人都站不住的堰塞湖，到底如何送重機具、蓋工寮，更別說爆破！藍營立委是真心獻策還是蓄意惡搞，花蓮人看在眼中、心裡應該都有答案。

