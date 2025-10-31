馬太鞍災後重建條例三讀 編列300億預算助復原

立法院長韓國瑜宣布，「《災後重建特別條例》制定通過。」

一槌敲下，《花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例》三讀通過，所需經費上限新台幣300億，朝野黨團依照協商共識、不提出復議。

民眾黨立院黨團副總召張啓楷指出，「住宅的清淤、家園的清理，還有復原的慰問金明確入法，降低受災民眾的負擔，而且不受一門牌一戶的限制。」

民進黨立委沈伯洋表示，「昨天在協商的時候，我們很慶幸的遷村這個部分拿掉了，而這裡面就蘊含了一個危機。今天絕對不是說我們政策決定了之後問災民接不接受，而是災民要有代表，災民必須要能夠是在討論的一部分，我們一定會跟地方的議員合作，要有更好的監督。」

馬太鞍遷村或中繼安置成難題 回望台灣重大災難如何重建？

不過花蓮縣議員胡仁順卻貼出一張花蓮縣政府災害準備金的使用彙整表，質疑當中馬太鞍溪堰塞湖災害，救災工作相關人員的便當餐盒竟吃了9166萬7000多元，對於將近1億的便當費，縣府嚴正駁斥「與事實全不符」，而當時的中央前進協調所總協調官季連成也表示，每天在災區的人最旺的時候，幾乎會達到3萬個便當。

行政院政委季連成說明，「這個我沒有辦法精算，因為便當落差滿大的，一個便當70元也有、100元、120元也有，這個沒有辦法去算，要實際上問負責便當的人才知道。那負責便當我們會有兩個部分，第一個是縣政府，一個是我們中央的農糧署負責。」

國民黨立院黨團總召傅崐萁則回應，「到現在為止跟所有的義煮團前面的合作，所以使用的金額不到一半，到昨天晚上為止總共使用了4023萬。而民進黨的黨公職明明可以看到資料，卻不斷地扭曲。」

花蓮縣政府30日晚間發聲明澄清，強調9166萬多元是開口契約的上限，國民黨立委傅崐萁更喊話不排除以告止謗；對此胡仁順則表示，縣府提供給議員的表格如果只是為匡列預算，則應註明清楚，否則形同誤導。

