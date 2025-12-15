馬太鞍災民重申3大訴求 花蓮縣府強調依法編列盼議會速審議 3

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導

馬太鞍溪跨流域聯盟今（15）日集結於花蓮縣政府，再次重申「重建專款」、「決策席次」、「執行責任」等3項訴求是不可退讓底線。對此，花蓮縣府強調，爭取民眾最大權益決心，縣府將依法籌設重建委完會，並依法編列各項重建經費，爭取民眾權益，更盼議會儘速依法開始審議討論；縣府持續以「依法、公開、加速」原則，推動各項重建工作，並再次嚴正澄清從未「拒編災後重建預算」，外界指控與事實不符。

廣告 廣告

「災民要席次，重建要公開！該編就編，不要擺爛！」馬太鞍溪跨流域聯盟表示，花蓮縣府需明確編列重建專款，在年度總預算明確編列「馬太鞍溪堰塞湖災後復原與重建」專款，非靠臨時調度或災害準備金；第二，決策席次須納入災區部落居民，並有決策權，「災後復原重建委員會」應該納入災區居民與部落擁有實質決策權，非列席或諮詢。

其三，馬太鞍溪跨流域聯盟說明，針對馬太鞍溪重建等執行責任，所有說明會、風險揭露、訪查與資訊公開，須納入委員會監督，「重建不是口號，是縣府法定責任」。災害準備金僅限應急，非長期重建專款。

花蓮縣府重申，關於民眾關切的重建決策機制，縣府已明確表達，回應災民期待，將依《災害防救法》第37條，籌組「花蓮縣重建推動委員會」，並將邀請中央相關部會、各級政府機關及鄉鎮公所共同參與，透過跨層級、跨機關合作，整合專業與資源，凝聚重建共識，加速重建進程。因重建工作跨各級政府，委員會的組成細節，將與中央進一步確認後，儘速對外公告說明。

花蓮縣府補充，馬太鞍溪堰塞湖救災期間，明年度總預算已送交議會審議，依法縣府無法重編或增列新案；但縣府也已依相關法規，優先動用114年度業務經費、災害準備金，啟動災區復原與重建作業，不足部分按往例也將《預算法》編列追加減預算。

照片來源：民眾提供

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

邱議瑩5度辦前鎮座談會 鍾年晃、陳柏惟齊挺：最能接棒陳其邁人選

花蓮IP「小石花」獲BEST100年度設計 余明勲：象徵災後的韌性與重生

【文章轉載請註明出處】