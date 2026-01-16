馬太鞍社區展韌性 災後重建邁向永續共好

面對氣候衝擊加劇的經濟與社會風險，滙豐（台灣）商業銀行攜手台灣世界展望會，持續以實際行動結合即時救援與長期復原整合型計畫，回應台灣災後需求。滙豐銀行總經理暨環球銀行業務主管陳志堅更與企業團隊投入約13.5萬美元（約新台幣404萬元），支持台灣世界展望會針對國內如丹娜絲風災、花蓮馬太鞍堰塞湖溢流事件、鳳凰颱風等多起災害重建與社區復原工作，雙方日前（1/12）舉辦受贈儀式，展望會感謝滙豐銀行的行動支持，期待社會各界一同加入災後重建的工作。

陳志堅總經理表示，滙豐銀行長期關注社區與環境發展，並將其視為集團永續策略的重要一環。他多次走訪東部，看見辛苦的家庭，因此期盼透過持續、有能見度、有成果的策略，結合展望會的在地服務與滙豐的拋磚引玉，讓更多人看見需求，並號召員工投入志工行動，攜手強化台灣社會的韌性，持續前行。 台灣世界展望會董事長林啓峰說，馬太鞍受災當時，大家都想幫忙，有人要捐高壓沖水機協助沖洗汙泥，展望會長駐當地辦事處卻回應：「先別送來，我們沒有水。」這就是需求面的落差。展望會透過長駐社工即時回應災民實際所需，推動涵蓋生活復原、心理支持與社區韌性的長期重建，未來更承諾展望會持續耕耘國內服務，將來自台灣民眾的資源照顧國內的弱勢需求，將愛心最大化。

第一時間救急，撐住脆弱家庭基本需求

極端氣候成為常態，強颱、豪雨與複合型災害頻繁發生，對許多原已承受經濟壓力的弱勢家庭衝擊更大。展望會表示，2025年7月丹娜絲颱風侵襲雲嘉南地區，滙豐銀行迅速回應展望會「災後重建計畫」，投入災民生活補助、修繕支持與緊急物資整備，展望會協助210戶家庭獲得即時物資發放，並提供30組緊急避難包，為易形成孤島的地區預備174個家庭儲糧箱，確保受災家庭在未來可能的災害發生斷糧風險中，維持至少一週的基本生活所需。

支援災後復原，重建面對未來的能力

2025年9月花蓮馬太鞍堰塞湖事件，以及11月鳳凰颱風引發的複合式洪水災情後，台灣世界展望會推動階段復原策略，從陪伴受災孩子與家庭生存與心理復原開始，接著推動社區自主防災訓練，並於花蓮光復鄉大同村與大華村，協助受災家戶參與農務與在地產業協作，透過工作與技能訓練換取津貼（以訓代濟）逐步恢復家庭生計動能。

深耕地方產業，陪伴家庭走向自立

台灣世界展望會與滙豐銀行長期合作，自2023年以來，透過家庭培力計畫結合氣候行動，從生計端強化弱勢家庭的經濟穩定度並強調環境友善，支持台東蝸牛養殖、阿里山蜜蜂養殖、宜蘭養雞等在地產業；2026年擴及南投信義鄉蔬菜箱、嘉義義竹縫紉班，同時結合理財講座與防災訓練，從根本提升家庭的風險應對能力。台灣世界展望會感謝滙豐銀行支持，呼籲更多善心企業加入支持行列，陪伴台灣繼續前行，攜手共創豐盛生命。

