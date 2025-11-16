馬太鞍舊湖口左岸仍有1億公噸土石！林保署：可能形成新堰塞湖

日上午6時監測顯示馬太鞍溪堰塞湖水位為1006.6公尺。 圖：林保署花蓮分署／提供

[Newtalk新聞] 花蓮馬太鞍溪堰塞湖紅色警戒已解除，13日形成的堰塞湖也穩定溢流，但舊湖溢流口左岸仍有近1億公噸土石堆積，對此，林保署花蓮分署指出，若後續持續有地震或豪雨，可能再次滑動形成新的堰塞湖，持續密切監控堰塞湖及降水預報變化，如有狀況將依相關程序通報災害預警。

林保署花蓮分署指出，今日上午6時監測顯示馬太鞍溪堰塞湖水位為1006.6公尺，湖區面積8.0公頃、蓄水量33.0萬立方公尺，僅為9/23溢流前的0.37％，自潰決以來水位累計下降達132.4公尺，目前維持常態警戒中。

13日凌晨2時53分溢流口下游700公尺處右岸邊坡崩塌，形成壩高40公尺的堰塞湖3，同日13時30分溢流，14日上午11時30分蓄水量約20萬立方公尺，截至今日上午6時蓄水量約15萬立方公尺，與昨日相較無明顯變化，目前持續溢流，並發生若1小時潰決的極端情況，將產生80cms的洪峰流量，可能造成下游大馬堤防河段斷面(明利村)抬升9公分，馬太鞍溪橋斷面水位抬升11公分。

另外，舊湖溢流口左岸尚有約1億公噸土砂堆積在坡面，未來可能因地震、豪雨造成邊坡滑動再次阻塞河道，形成新堰塞湖。9月25日至今日僅崩崖陡坡局部崩塌，無明顯整體邊坡滑動跡象。持續密切監控堰塞湖及降水預報變化，如有狀況及時通知下游施工單位，並依相關程序通報災害預警。

