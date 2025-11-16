馬太鞍舊湖堆1億立方公尺土砂 如遇地震豪雨恐再阻塞

透過空拍監測花蓮馬太鞍溪堰塞湖，16日上午最新的蓄水量是33萬立方公尺，雖然維持常態警戒，不容大意的是，舊的溢流口左岸還有約1億立方公尺土砂堆積在坡面，未來萬一發生豪雨或地震，可能會造成邊坡滑動，再次阻塞河道。

林保署花蓮分署長黃群策指出，「它如果再下到那個極端的降雨情況，有可能也會形成新的堰塞湖，或者是有可能會直接土砂會往下移，這些都是有可能發生的事情。」

不只舊堰塞湖暗藏風險，13日新形成的「堰塞湖3」，監測的蓄水量是15萬立方公尺。依照極端情形假設堰塞湖3，如果在1小時潰決，將產生每秒80立方公尺的洪峰流量，可能會讓下游大馬堤防河段斷面，也就是明利村水位抬升9公分。

廣告 廣告

水利署預計要在一週內，將臨時堤防提升到近5公尺。除了官方單位動員防溢流，當地的復原工作也持續進行。

走進災民家園，通往明利村的道路，已經清出一條路讓重機具能通行，但暫時仍不開放一般民眾通行，已在16日搶通。為了鼓勵大家災後積極復原，當地還掛上紅布條，寫著「明利村加油」。

萬榮明利村長林萬成表示，「道路是差不多了，初步地審查受損的程度之後，我們才可以整理受災戶的家園。」

力拚災後復原的還有鳳林長橋里，當地許多居民的住家地上仍布滿泥濘，寸步難行，得靠國軍幫忙將淤泥清出屋外。有居民拿著氣喘噴霧吸了氣，身體不適仍要設法整理家園。

長橋里里民張太太說：「很擔心家裡面，煮飯的地方在這一帶，都飛走了。」

長橋里里民李女士則說道，「我差一點都昏倒了，因為本身自己也是家境也沒有很好，就看到這樣的情形。」

鳳林鎮長表示，針對災民所需要的膳食，公所會支應便當，收容所也會繼續開設，讓居民能安置。居民只希望溢流事件別再發生，才不會復原工作功虧一簣。

更多公視新聞網報導

赴花蓮救災不幸過世 「挖土機超人」林鴻森入祀忠烈祠

日本石垣市捐款17萬台幣 盼協助花蓮災民

憂鏟子超人心理健康受影響 衛福部推3次免費諮商服務

