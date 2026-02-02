馬太鞍賑災捐款收據遭仿造利用 花蓮縣府蒐證法辦 3

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導

近日有民眾反映，詢問有關花蓮縣府所開立馬太鞍溪堰塞湖潰堤災害捐款收據事宜。對此，花蓮縣政府今（2）日表示，其「百萬捐款人」及所持「本縣重大災害民間賑災捐款專戶」馬太鞍溪堰塞湖潰堤災害指定捐款收據的真實性，經縣府查證後，該收據為仿造縣府之格式，且並非由縣府開立，及相關捐款資料於本府捐款管理系統中亦查無任何紀錄。縣府嚴厲譴責該取信他人之行為，並已蒐證依法辦理，籲請民眾勿輕信。

「有經修改情形，顯與本府實際捐款作業流程存在明顯差異。」花蓮縣府進一步說明，經檢視該等文件，其收據流水編號、指定用途名稱及字體格式等多處內容，均與縣府此次「馬太鞍溪堰塞湖潰堤指定捐贈」正式收據樣式不符。

花蓮縣府指出，該等作法疑屬不當取信他人之手法，並可能涉及以投資名義誘導民眾交付金錢之風險。縣府已就相關事證進行蒐集，並將依法妥為處理，以維護公益捐款秩序及保障民眾權益。

花蓮縣府表示，珍惜社會各界對災害救助之支持與關懷，將持續強化捐款管理及資訊公開機制，確保善款專款專用，並感謝民眾的理解與配合。

花蓮縣府譴責這種取信他人行為，並提醒注意以下事項，請民眾保護個人資料，不要隨意向不明來歷的個人或組織提供敏感信息，以免受到不當使用和外洩。

縣府強調，若遇該事件應立即舉報和聯繫，如果您遭到詐騙，請立即向當地警方舉報或165求證，或對他人提供的收據有疑慮時，聯繫花蓮縣政府社會處，查問訊息，切勿輕信來路不明訊息，以免善意或財產遭不當利用。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照

