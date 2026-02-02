馬太鞍賑災捐款收據遭仿造！花蓮縣府譴責 籲民眾提高警覺

花蓮縣府發現疑似有人持假的捐款收據，經查證確認為仿造文件。 圖：花蓮縣政府提供

[Newtalk新聞] 去年花蓮發生馬太鞍溪堰塞湖潰堤洪災，各界湧入善款與物資協助重建，花蓮縣政府今日指出，疑似有人持造假「馬太鞍溪堰塞湖潰堤災害捐款收據」，經查證後該收據為仿造，非由縣府開立，懷疑造假者另有不法意圖，提醒民眾勿輕信來路不明訊息，主動檢舉。

花蓮縣政府指出，接獲民眾查詢，有關縣府開立馬太鞍溪堰塞湖潰堤災害捐款收據事宜，其「百萬捐款人」及所持「本縣重大災害民間賑災捐款專戶」的真實性。經縣府查證後該收據為仿造，非由縣府開立，相關捐款資料在捐款管理系統中也查無任何紀錄。

社會處指出，經檢視文件，其收據流水編號、指定用途名稱及字體格式等多處內容，均與縣府此次「馬太鞍溪堰塞湖潰堤指定捐贈」正式收據樣式不符，並有經修改情形，顯與縣府實際捐款作業流程存在明顯差異。

縣府懷疑可能是想要利用假收據不當取信他人手法，並可能涉及以投資名義誘導民眾交付金錢的風險。已就相關事證進行蒐集，並將依法妥為處理，以維護公益捐款秩序及保障民眾權益，呼籲民眾務必提高警覺，切勿隨意提供個人資料或財務資訊給不明來源的個人或團體，以免遭不當使用或外洩。

縣府強調，若遇該事件應立即舉報和聯繫，如果您遭到詐騙，請立即向當地警方舉報或165求證，或對他人提供的收據有疑慮時，聯繫花蓮縣政府社會處，查問訊息，切勿輕信來路不明訊息，以免善意或財產遭不當利用。

