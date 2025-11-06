馬太鞍部落祖先智慧 敬畏河流的力量

花蓮光復鄉地勢呈現出「南低北高」，堰塞湖溢流後，使得由北方倒灌而來的洪水，直接長驅直入，在市區形成一個巨大的水窪。鄉內的馬太鞍部落，是阿美族人的世居地，屬於南勢阿美群，部落這回同樣受災嚴重。然而，阿美族祖先早已是代流傳，要跟馬太鞍溪保持距離，包含古部落選址，也藏有智慧，系列報導帶您從部落出發，針對這回光復受災，原來阿美族祖先早有先見之明。

樹豆，阿美族傳統作物，不僅是日常的糧食來源，更因為營養價值高而有「勇士豆」的別稱。阿美族語叫做Fata’an，當時部落祖先在山腳下，發現遍滿樹豆，也成為這片土地的名字。最早文獻紀錄，可以追溯到17世紀。

廣告 廣告

Fata’an部落總召 蔡義昌：「Fata’an它是一種樹豆，它以前樹豆是很適合在河床地，它耐貧瘠、耐旱，可以保存，所以我們祖先來到這個地方，這裡都種滿了Fata’an，所以這個部落就叫Fata’an，所以我們也稱它為樹豆的故鄉。」

Fata’an古部落位於馬錫山腳下，地處沖積扇平原的扇央位置，也因為活動斷層錯動，形成局部抬升，洪水不易入侵。

東華大學臺灣文化學系副教授 郭俊麟：「其實馬太鞍那個地方，它是位在扇央，所以它其實是地勢比較高，再來它比較不容易受到水患的影響，可是它其實周邊也可以有一些水源，以及它可以有耕地可以使用。」

臺灣大學地質學系教授 陳文山：「這次沒有被淹到的地方，這區它是靠馬太鞍溪這邊，前面有一個高地在那邊，那是可以擋水的，所以它以前可能幾千年前，幾百年前，他們原住民，就住在這個高地的旁邊就是了。」

在阿美族人眼中，河流有著強大的生命力。

Fata’an部落總召 蔡義昌：「馬太鞍溪，它是有生命的，它不會一直同樣那個河道，因為馬太鞍溪，它會帶來土石，所以到下游的時候，河流流速減弱，所以土石會留在那邊，久而久之，那個河道就會淤積起來，於是這個河流就會改道，所以以前河流是很寬，非常寬的，那我們馬太鞍人是不會跟河流爭道。」

花蓮文史工作者 黃家榮：「舊的航照圖來看，還有舊的百年地圖來看，那過去一直到日本時代鐵路開通之前，其實光復鄉的地形來講，就是馬太鞍部落跟太巴塱部落，其實他們都算是我們講，比較偏散村的概念，土地來講，其實他們，也會考量到洪水的影響，所以他們並沒有說，大量的去做開拓開墾的部分。」

部落在日治時代，遷往丘陵下方，如今成了重災區。

但族人展現團結，動員年齡階層青年整理家園，並與鏟子超人攜手災後復原。

Fata’an部落會議主席 徐清德：「畢竟大家都不認識，除了這次災變，不管是學生，還是社會人士，還是甚至看到小朋友都過來，整個部落都很感謝他們。」

Fata’an部落會議主席 徐清德：「他們回去之後，也都邀請他們啊，明年8月分的時候，邀請他們過來，看看一年後，我們部落，恢復得怎麼樣子，他們也是很期待。」

在災難中學到教訓，更深刻體會到與河共生的祖先智慧，而不是跟大自然抵抗，理解土地，也是以大地為師。

更多 大愛新聞 報導：

退休護理長植福田 義診推素充滿熱情

人醫會醫護夫妻檔 帶動全家精進付出

