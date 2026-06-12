馬太鞍部落致贈「阿美族情人袋」 賴清德：民進黨與原民有許多共同特質

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賴清德表示，民進黨與原住民族有許多共同特質。 圖：民進黨提供

[Newtalk新聞]

民進黨今（12）日發出新聞稿指出，民進黨主席賴清德日前頒發聘書給原住民族聯絡站總召及第一屆諮詢委員，並說，民進黨與原住民族有許多共同特質，都是從基層出發，並展現堅韌不拔、追求進步與發展的精神。此外，花蓮縣光復鄉總召吳冠賢則代表阿美族馬太鞍部落族人，致贈「阿美族情人袋」給賴清德，表示風災後對地方重建所給予的關心與協助。

民進黨原民部舉行「第一屆諮詢委員及2026全國原住民族聯絡站新任總召授證典禮暨組織會議」。 圖：民進黨提供

民進黨原住民族事務部日前於中央黨部舉行「第一屆諮詢委員及2026全國原住民族聯絡站新任總召授證典禮暨組織會議」，由賴清德親自主持授證，頒發聘書予全國65位原住民族聯絡站總召及10位第一屆諮詢委員，象徵原住民族組織工作邁入新的階段。

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賴清德致詞表示，政治是服務人民最直接的管道，很高興看到愈來愈多原住民族朋友願意投入公共事務，為部落及族人發聲。他指出，民進黨與原住民族有許多共同特質，都是從基層出發，在資源相對有限的環境中努力打拚，展現堅韌不拔、追求進步與發展的精神，因此民進黨始終重視原住民族權益，也願意持續傾聽族人的聲音。

賴清德強調，原住民族是台灣多元文化的重要根基，歷任民進黨政府持續推動原住民族權益保障、文化語言復振、教育發展及社會福利等政策，未來也將持續與族人攜手努力，共同打造更加公平、多元與共榮的台灣社會。

賴清德親自授證給全國65位原住民族聯絡站總召及10位第一屆諮詢委員。 圖：民進黨提供

原民部主任谷暮．哈就表示，全國原住民族聯絡站是黨與族人之間最重要的橋樑，感謝各地總召長期深耕地方、服務族人。此次成立第一屆諮詢委員團隊，期盼透過各領域專業人士的參與，協助原民部掌握地方需求，作為未來政策推動的重要參考。

授證典禮中，吳冠賢代表阿美族馬太鞍部落族人，特別致贈具有深厚文化意涵的「阿美族情人袋」予賴清德，感謝總統於花蓮光復鄉遭受風災期間，對地方重建及族人需求所給予的關心與大力協助。這份來自馬太鞍部落的祝福，不僅展現阿美族豐富的文化底蘊與傳統工藝之美，更象徵文化傳承、生生不息，以及族人對總統的感謝與期待，現場氣氛溫馨感人。

民進黨表示，未來將持續透過全國聯絡站及諮詢委員制度，傾聽族人聲音、凝聚地方力量，共同推動原住民族權益保障、文化傳承及永續發展。

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