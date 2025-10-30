馬太鞍青年反對重建草案迫遷 國民黨團：依共識而行

（中央社記者林敬殷、王承中台北30日電）馬太鞍溪流域跨部落青年小組下午到立法院大門口陳情抗議，反對國民黨立法院黨團提出「樺加沙風災暨馬太鞍溪堰塞湖潰壩災後重建特別條例草案」，他們質疑草案強制災民遷移，只為了給建商大造鎮，草案第7條沒有審查機制，是假重建，真綁樁。

國民黨立法院黨團下午發布新聞稿表示，感謝民進黨團及民眾黨團全力支持，立法院長韓國瑜主持的朝野協商圓滿順利，國民黨版「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例」達成一致決議，總經費上調到新台幣300億元，災後重建將於116年3月31日完成，條例會在明天院會中三讀通過。

國民黨團指出，這是台灣第一個因堰塞湖釀災而制定的重建條例，迥異於過去多個颱風或地震而設立的法令，光復鄉漢人及部落民眾各佔半數，重建條例必須另依「原住民基本法」與族人充分溝通，尊重所有居民意願，土地空間及安置計畫，絕對會以災民權益為主，依居民共識而行。

立法院長韓國瑜下午3時主持朝野協商，討論國民黨團所提「樺加沙風災暨花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰壩災後重建特別條例草案」，以及國民黨團、民進黨團各自提出的「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例第4條、第5條及第10條條文修正草案」。

趕在朝野協商前，馬太鞍溪流域跨部落青年小組趕赴立法院，表達反對國民黨團草案的立場。

馬太鞍溪流域跨部落青年小組成員Namoh Nofu表示，國民黨團推動的重建特別條例草案沒有良心，他們反對用圈地、劃設特定區安置受災及有風險的災民，應以不離鄉、不遷移方式，讓不同族群的受災戶得到中繼需求，不要重演莫拉克風災災民受到的權利侵害。

台灣大學建築與城鄉研究所教授黃舒楣表示，部落族人搬進永久屋，沒有土地所有權，中繼安置在國際間是災後的標準程序，然而，國民黨團現在卻急著推動重建草案，是要用法律確認日後風災的免責，她呼籲不要讓16年前風災的錯誤再次重演，若這次沒做好，下次災害就會繼續錯誤下去。

台東大學公共與文化事務學系教授張育銓說，光復鄉民今天要面對被剝奪居住的自由，劃設特定區就好比把你連根拔起，種到特定區域的盆栽，是長不出根來，變成一個沒有根的民族、部落及文化，民主重要是溝通，草案必須有溝通的基礎存在。（編輯：翟思嘉）1141030