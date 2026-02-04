馬如龍之子猝逝！黃人龍家中昏倒搶救無效享年48歲 相驗初判心因性猝死

檢警與法醫於新北市立殯儀館進行黃人龍（左）遺體相驗，初步研判死因為心因性猝死，家屬無異議。（圖／翻攝自臉書，黃詠淇）

已故資深演員馬如龍（本名：黃政雄）之子黃人龍，2日晚間在住處跌倒後失去生命跡象，經送醫搶救仍不治，享年48歲。4日下午，檢警與法醫在新北市立殯儀館進行相驗，初判死因為心因性猝死，家屬對此並無異議，遺體也已發還，由家屬辦理後續喪葬事宜。

根據《東森新聞》報導，4日下午2時左右，檢警與法醫前往新北市立殯儀館進行相驗，以釐清黃人龍的死因。當時黃人龍的妻子、年幼女兒及胞姊均到場配合，三人神情哀戚，妻子更情緒激動，緊抱女兒場面令人動容。

廣告 廣告

檢警完成相驗後，初步研判死因為心因性猝死，無他殺或外力介入跡象，家屬對此無異議。遺體也已發還，由家屬負責後續喪葬事宜。黃人龍生前患有慢性疾病，2日當天才剛與四姊黃詠淇一同前往健檢，未料傍晚6時許，便被薛姓妻子發現倒臥於新北市中和區的住處內，當場已無生命跡象。送醫後經搶救無效，宣告身亡。

四姊黃詠淇事後在社群平台發文證實弟弟猝逝，並貼出黃人龍與父親馬如龍的合照，悲慟寫下：「老弟，不知道你看見爸爸和我兒子了嗎？好突然，好想你、好捨不得、好難接受，以後真的沒有靠山了。」她回顧事發當時，2日下午曾急切發文請求網友集氣：「我親弟弟意外跌倒，送往醫院急救中，拜託大家幫我集氣。」

未料短短4小時後，她於深夜再次貼文哀喊：「好痛…真的好痛，你怎麼跟二姐開這樣的玩笑。弟弟放心地跟菩薩走，現在的你是不是看見爸爸跟博鈞了。」據了解，黃人龍的父親馬如龍於2019年病逝後，他便長期與家人低調生活，未料突遭此變，讓親屬悲痛不已。

黃人龍四姊黃詠淇在社群平台貼出弟弟與父親馬如龍的合照，哀痛發文：「以後真的沒有靠山了。」（圖／翻攝自臉書，黃詠淇）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

男神現蹤1／李棟旭上陣6小時依舊精神 街頭揪女伴哈菸小酌

一部劇換一條命！ 北韓高中生偷看《魷魚遊戲》被當眾處決

韓媒公開大S猝逝時間軸！肺炎惡化「想返台治療」 衝機場路上心臟驟停