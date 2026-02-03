馬如龍兒健檢後猝逝 姊：看見爸和我兒嗎？

已故資深藝人馬如龍的49歲兒子黃人龍，2日在家猝死。（圖／翻攝自黃詠淇臉書）





已故資深藝人馬如龍的49歲兒子黃人龍，2日在家猝死，享年49歲，姊姊黃詠淇證實，昨（2日）和弟弟一起到醫院健檢，沒想到回家後，居然接到弟媳通知，說黃人龍意外跌倒昏迷，送醫後一度恢復心跳，最後仍宣告不治，2019年馬如龍外孫因車禍身亡，一個月後馬如龍也因病過世，如今家中再傳噩耗，讓家屬悲慟難平。

資深已故藝人馬如龍，與第二任妻子生的兒子黃人龍，3號傳出在家猝逝消息，享年49歲，馬如龍的四女兒黃詠淇證實，她和弟弟2/2在醫院健康檢查，怎知道送弟弟回家後，晚上六點多就接到弟媳通知，黃人龍在房間裡跌倒失去意識，送往醫院急救，搶救過程中一度恢復心跳，但最後仍不治身亡。

黃詠淇悲慟發文稱，「老弟，不知道你看見爸爸和我兒子了嗎？好突然，好想你，好捨不得，好難接受，以後真的沒有靠山了，這一家人在2019年才曾接連迎接憾事。」

馬如龍女兒黃詠淇：「一個兒子健健康康，活蹦亂跳的，說沒有就沒有，我不能這樣子接受。」

2019年5月，馬如龍22歲的外孫黃博鈞，車禍身亡，馬如龍的女兒稱，當天原本還約好要去探望外公，沒想到卻發生意外，事隔不到1個月，馬如龍又因為肺腺癌併發敗血症，病逝享壽80歲，全家又接著面臨喪父之慟。

馬如龍兒子黃士庭：「拚鬥了這一個多禮拜，雖然是失敗了，他的鬥志，其實我們當孩子的都有看到。」

馬如龍一家當年迎接兩位至親離世的重大打擊，馬如龍的女兒黃詠淇，經常在社群上分享兒子與爸爸的照片，如今再接獲噩耗，弟弟健檢後在家跌倒猝逝，悲痛的心恐怕難以平復。



