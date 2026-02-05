馬如龍兒子確定為「心因性猝死」 親姊悲痛證實如滅頂之災

已故藝人馬如龍49歲兒子黃人龍日前離世，死因確定為「心因性猝死」。（圖／中時資料照、黃詠淇 臉書）

以電影《海角七號》奪下金馬男配角的已故演員馬如龍，49歲兒子黃人龍2日驚傳猝逝。馬如龍女兒黃詠淇今（5）日在臉書透露，弟弟死因確定為「心因性猝死」，消息曝光後震驚外界，也引來不少粉絲與親友的關心。

黃詠淇表示，弟弟的驟然離世，對家人而言，恰似再度遭受滅頂之災。而對弟媳與年幼女兒來說，更是失去了最為堅實的依靠，這種痛苦實在讓人痛徹心扉、難以承受。她形容弟弟是家中最溫暖、最具愛心且風趣幽默之人，雖然自己是姐姐，但弟弟一直在身旁給予支持與庇護。往昔他身體健康，鮮少訴說不適，也沒有任何慢性疾病。

黃詠淇透露，弟弟過去身體一直不錯，直到兩個多月前才出現輕微過敏、腰痛與腳麻等症狀，可能因長期在日本專注工作而忽略健康。1月26日返台後，弟弟又出現鼻痛、牙痛、腰痛，以及明顯消瘦，讓家人相當擔心。為此，她與弟弟於2月2日到診所做健康檢查，當天完成抽血、尿液檢測及心電圖，心電圖顯示正常，原本打算等完整報告再做進一步評估。

沒想到當天下午返家後，弟弟傍晚突然在家中昏倒，撞到眉峰，臉部流血。弟媳回家發現後，立刻撥打119求助。黃詠淇透過視訊全程觀看救護人員搶救，並匆忙趕往醫院急診室。她在文中感謝救護及醫護人員的辛勤付出與細心協助，遺憾的是，弟弟仍未等到其他檢查結果，就因「心因性猝死」離開家人。

黃詠淇表示，弟弟已遠去，作為家中姐姐之一，她與家人將共同承擔所有責任，也希望在弟弟人生最後的旅程中，能靜靜陪伴他走過艱難時刻，讓他安心無罣礙地與父親及家人相聚。目前黃人龍的靈堂設在桃園，追思會定於2月12日中午舉行，儀式結束後將長眠於大溪生命紀念館。黃詠淇表示，因弟弟猝然離世，無法逐一通知親友，只能透過社群公告，也希望大家體諒。最後她也喊話「弟弟請安心，二姐、家人們都在」、「弟弟你女兒畫給你看的，看見了嗎？」

