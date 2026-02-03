馬如龍兒子跌倒猝逝！警床邊尋獲藥袋今相驗查死因 姊淚：以後沒靠山了

娛樂中心／林昀萱報導

馬如龍與兒子黃人龍生前合照。（圖／翻攝自黃詠淇臉書）

資深藝人馬如龍（本名黃政雄）的兒子黃人龍驚傳猝逝。家屬透露，他在做完健康檢查後返家倒地無意識，緊急送醫雖短暫恢復心跳，但仍不治得年49歲。馬如龍四女兒黃詠淇透露，黃人龍眉峰有傷流血，但因非致命問題無法開立死亡證明。據悉，警方在黃人龍床邊發現藥袋，預計在今（4）日相驗釐清死亡原因。

馬如龍生前擁有三段婚姻、9名子女，2019年因神經內分泌腫瘤擴散而病逝，享壽80歲，同年22歲外孫黃博鈞因車禍不幸身亡，近日與第二任太太所生的兒子黃人龍也驚傳猝逝。黃詠淇接連失去父親、兒子和弟弟，心碎在臉書發聲：「老弟，不知道你看見爸爸和我兒子了嗎？好突然，好想你、好捨不得、好難接受，以後真的沒有靠山了。」

她向《三立新聞網》透露事發經過，兩人一起在醫院做完健康檢查後，在下午4時許送弟弟返家，當時人都好好的。「後來是他太太將近6點下班，回家後上樓，才發現他倒在房間地上，沒有意識了」。雖然家人緊急將黃人龍送醫急救，雖然有一度恢復心跳最終仍不治。黃詠淇表示：「很奇怪，他平時身體健康，雖然可能有撞到牆角，眉峰那邊有一點傷有撞到流血，但醫生說傷口不大，不是致命的問題，現在沒辦法開死亡證明，我只能等檢察官相驗」，不能接受只是跌倒卻演變成天人永隔，語氣哽咽悲痛。

據《TVBS新聞網》報導，警方初步調查排除外力介入，並在黃人龍床邊發現藥袋，預計今日相驗釐清死因是否和慢性疾病有關。

