馬如龍兒子驚傳猝逝！親姊痛喊：看到爸爸和我兒子了嗎

馬如龍兒子猝逝，親姊悲痛證實。（圖／張祐銘攝）

憑藉電影《海角七號》奪下金馬男配角的馬如龍，生前育有7名親生兒女，怎料，女兒黃詠淇3日證實弟弟黃人龍猝逝，並在社群放上弟弟與爸爸的合照，坦言：「老弟不知道你看見爸爸和我兒子了嗎？好突然，好想你，好捨不得，好難接受，以後真的沒有靠山了。」

黃詠淇2日下午先是在社群發文，透露弟弟正在急救中，情況十分危急，「請大家幫我集氣，我親弟弟意外跌倒，送往醫院急救中，拜託大家」，不料時隔4小時後，她再度痛喊：「你怎麼跟二姐開這樣的玩笑，弟弟放心的跟菩薩走，現在的你是不是看見爸爸跟博鈞了」，引來大批網友關心。

