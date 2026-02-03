馬如龍兒子49歲驟逝 親姊悲痛證實：你是不是看見爸爸了？

馬如龍和兒子黃人龍合照。翻攝自黃詠淇臉書



已故資深演員馬如龍（本名黃政雄）曾以電影《海角七號》奪下金馬獎男配角，49歲的兒子黃人龍今（2/3）驚傳因意外跌倒送醫不治。親姊黃詠淇在臉書出弟弟與父親的合照證實死訊，悲痛寫下：「老弟，不知道你看見爸爸和我兒子了嗎？好突然，好想你，好捨不得，好難接受，以後真的沒有靠山了。」

黃詠淇2日下午先是突然在臉書發文求助，透露弟弟因意外跌倒正在醫院急救，情況十分危急，懇請外界替弟弟集氣。相隔約4小時後，她深夜10點多以及今天又接連發文，悲痛喊道「好痛……真的好痛，你怎麼跟二姊開這樣的玩笑，弟弟放心的跟菩薩走，現在的你是不是看見爸爸跟博鈞了」、「老弟，不知道，你看見爸爸和我兒子了嗎？好突然，好想你，好捨不得，好難接受，以後真的沒有靠山了」。

事實上，黃詠淇近年接連遭逢失去親人的悲痛，她年僅22歲的大兒子黃博鈞，2019年5月18日在麻豆產業道路上遭計程車撞擊不幸身亡，來不及送醫便宣告不治。

當時，馬如龍本身已罹患肺腺癌，聽聞外孫驟逝後悲痛不已，病情惡化，同年6月因手術併發敗血症陷入昏迷，院方甚至發出病危通知並裝上葉克膜搶救。2019年6月9日，馬如龍因神經內分泌腫瘤及癌細胞擴散至脊椎與肝臟，在新光吳火獅紀念醫院病逝，享壽80歲。

當時馬如龍的後事主要由兒子黃士庭與黃人龍協助打理，黃人龍在喪禮期間忙前忙後的身影，至今仍讓外界印象深刻，如今黃人龍卻在壯年之際突傳噩耗，讓人不勝唏噓。

