馬如龍家再傳噩耗！49歲兒突倒地亡 姊曝一度恢復心跳

已故資深藝人馬如龍的兒子黃人龍驚傳猝逝，得年49歲。黃人龍的姊姊、馬如龍四女兒黃詠淇昨（2）日陪同弟弟完成成人健檢後送他返家，未料短短2小時後，弟弟就被家人發現倒地失去意識，緊急送醫搶救仍不治。

已故資深藝人馬如龍的兒子黃人龍（左）驚傳猝逝，得年49歲。（圖／翻攝自黃詠淇臉書）

黃詠淇向《三立新聞網》證實弟弟猝逝消息，她描述事發經過表示，因為成人45歲之後都會收到健康檢查通知，昨日上午兩人一起在醫院做完檢查，下午4點左右她將弟弟送回家時人都還好好的。接近下午6點，黃人龍的妻子下班返家上樓後，才發現丈夫已倒在房間地板上，完全沒有意識。

家屬立即將黃人龍送往醫院急救，雖然過程中曾短暫恢復心跳，但醫師後來發現其瞳孔已經放大，最終仍宣告不治。黃詠淇語帶哽咽表示，弟弟平時身體健康狀況良好，眉峰處雖然有撞到牆角導致流血的傷口，但醫師評估傷口不大，並非致命問題，目前無法開立死亡證明，只能等待檢察官相驗釐清死因。

黃詠淇在臉書上先是發文請大家為弟弟集氣，表示「我親弟弟意外跌倒，送往醫院急救中」。相隔4小時後，她哀傷地寫下「好痛⋯⋯真的好痛，你怎麼跟二姐開這樣的玩笑」，要弟弟放心跟菩薩走，並感嘆「老弟，不知道，你看見爸爸和我兒子了嗎?」

馬如龍生前十分疼愛家人，2019年5月他的外孫、黃詠淇的兒子黃博鈞因車禍不幸身亡。（圖／翻攝臉書）

馬如龍生前十分疼愛家人，2019年5月他的外孫、黃詠淇的兒子黃博鈞因車禍不幸身亡，年僅22歲，當時馬如龍深受打擊。同年6月，馬如龍因神經內分泌腫瘤擴散、肺腺癌引發多重器官衰竭病逝，享壽80歲。黃人龍當時身為人子，在父親喪禮上忙前忙後打理後事的孝心身影令人印象深刻。

根據雙和醫院衛教資料指出，心因性猝死是在沒有其他潛在致死病因下，因心血管問題導致的突然非預期性死亡，全球發生率大約是每年千分之一。冠狀動脈疾病、心臟瓣膜疾病、心律不整等是主要原因，心跳停止後若幾分鐘內沒有即時搶救將導致死亡。

年過35歲後心因性猝死機率約每年0.1至0.2%，過了50歲若合併心臟疾患，機率可能高至每年10至25%。（示意圖／Pexels）

雙和醫院表示，年過35歲後心因性猝死機率約每年0.1至0.2%，過了50歲若合併心臟疾患，機率可能高至每年10至25%。曾發生過心肌梗塞、有冠狀動脈相關疾病史、吸菸者、肥胖者、心臟衰竭病史、曾發生心因性休克、三高患者（高血壓、糖尿病、高血脂）、家族有心血管疾病或猝死病史、缺乏運動者、藥物濫用者（古柯鹼、安非他命）等10類人為高危險群。

雙和醫院提醒，高危險群若出現胸悶胸痛、心悸、昏倒、呼吸困難、心律異常、全身倦怠、頭暈、頭痛等8大症狀，需格外小心並盡快就醫。

