馬如龍家族再傳噩耗！黃詠淇7年前接連喪父喪子 49歲弟弟竟猝逝

資深藝人馬如龍2019年6月病逝，享壽80歲，他的四女兒黃詠淇的22歲兒子黃博鈞22天前才因車禍驟逝，雙重打擊下差點撐不過去。不料據「三立新聞」報導，黃詠淇昨又逢噩耗，49歲弟弟黃人龍在家猝逝。

黃詠淇透露，昨天上午姊弟還在一塊做健檢，做完後下午4點送他回家，等他太太回家上樓，才發現他倒在房間內失去意識。送醫急救後一度恢復心跳，但仍回天乏術。，4點到6點究竟發生啥事，身體出了什麼狀況，默待檢察官相驗，尚無法開死亡證明。

黃詠淇昨先在臉書請大家幫弟弟集氣「我親弟弟意外跌倒，送往醫院急救中，拜託大家」，接著就悲痛發文：「好痛，真的好痛，你怎麼跟二姊開這樣的玩笑！弟弟放心的跟著菩薩走，現在的你是不是看見爸爸跟博鈞了。」

今午她分享父親馬如龍和弟弟黃人龍合照，寫道：「老弟，不知道你看見爸爸和我兒子了嗎？好突然，好想你，好捨不得，好難接受，以後真的沒有靠山了。」請弟弟安心的跟菩薩走，讓他放心「家裡有二姐在」，家人們也都在，令人不忍。

